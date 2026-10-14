«РДВ Технолоджи» и «Газинформсервис» успешно протестировали СДЗ SafeNode System Loader на базе сервера «Алтай»

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) подтвердила технологическую совместимость сервера «RDW Алтай А212Т» со средством доверенной загрузки (СДЗ) SafeNode System Loader российского разработчика программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности «Газинформсервис». На основании испытаний, проведённых специалистами обеих компаний, подписан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

В ходе тестирования сервера «RDW Алтай А212Т» и СДЗ SafeNode System Loader были проверены протоколы защиты от несанкционированного доступа на этапе загрузки устройства, целостность загружаемых операционных систем и наложенных средств защиты, а также блокировка загрузки нештатных операционных систем. Проверка совместимости затронула область функциональности сред ВМС и BIOS, а также изменение параметров BIOS.

Тестирование проходило в рамках методики испытания и подтвердило соответствие тестового образца сервера «RDW Алтай А212Т» всем критериям, предъявленным к его функциональности и поддержанию высокого уровня производительности при операционных и аналитических типах нагрузок.

Полная совместимость средства доверенной загрузки SafeNode System Loader с сервером «RDW Алтай А212Т» подтверждена. Особое внимание уделено корректности взаимодействия программно-технического средства и серверного оборудования. По оценкам специалистов «РДВ Технолоджи» и «Газинформсервиса», такой технологический тандем обеспечивает бесперебойную работу критически важных информационных систем и поддерживает защиту их информационной безопасности.

Аппаратная часть архитектуры сервера «RDW Алтай А212Т» с конфигурацией 2U построена на двух процессорах Intel Xeon Scalable Gen3 мощностью до 270 TDP с перспективой свободной адаптивности и поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти DDR4 3200MHz. В сервере установлена гибридная подсистема хранения на базе 16 слотов, которые используются для интеграции с различными типами накопителей SAS/SATA/NVMe, а также есть 10 слотов расширения x8/x16 Gen 4.0. Сервер оснащён встроенным контроллером и портом удалённого управления RDW BMC на базе ASPEED AST2500 с поддержкой IPMI 2.0 и Redfish. Устройство поддерживает Intel VROC для NVMe накопителей, что обеспечивает высокую степень защиты и надёжности хранения данных.

«В продуктовой экосистеме RDW Computers серверы RDW "Алтай" — крепкие универсалы, которые сегодня успешно поддерживают работу ИТ-инфраструктур различных отраслей российской экономики, — отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». — Вместе с "Газинформсервисом" мы получили отличный результат и предлагаем рынку актуальное защищённое решение. Официальное подтверждение российской локализации имеет и аппаратный, и программный комплексы. Удобство для наших заказчиков кроется в технологической надёжности апробированных серверов "Алтай" и в их соответствии отраслевым стандартам и требованиям к информационной безопасности».

Сервера «RDW Алтай А212Т» внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader — программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, которое обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

Это российская разработка, входящая в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Защита серверной инфраструктуры должна начинаться ещё до запуска операционной системы. Поэтому для нас принципиально важно не только развивать возможности SafeNode System Loader, но и проверять его работу на конкретных аппаратных платформах. Совместные испытания с „РДВ Технолоджи“ подтвердили корректную работу механизмов контроля целостности и блокировки загрузки нештатных операционных систем на сервере „RDW Алтай А212Т“. Для заказчиков это возможность выбирать проверенное сочетание оборудования и средства защиты, снижать риски несовместимости при внедрении и закладывать механизмы доверенной загрузки уже на этапе проектирования инфраструктуры», — отметил Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader компании «Газинформсервис».