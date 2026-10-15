Академия АйТи fabricaONE.AI открыла набор на курс «Аналитик киберугроз»

Курс поможет специалистам связывать данные из внешних источников с событиями внутри корпоративной инфраструктуры, оценивать актуальность угроз и преобразовывать результаты анализа в конкретные меры защиты. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Корпоративные системы безопасности ежедневно формируют большой объем данных. SIEM, EDR, XDR, межсетевые экраны и другие инструменты фиксируют подозрительную активность внутри инфраструктуры. Одновременно за пределами корпоративного контура появляются новые уязвимости, вредоносные домены, скомпрометированные учетные данные, сведения об утечках, инструментах и тактиках злоумышленников. Без системного анализа эти данные остаются разрозненными и не дают компании целостного представления об угрозах.

Аналитик киберугроз должен определить, какие события действительно относятся к инфраструктуре конкретной организации, оценить их возможные последствия и передать результаты тем, кто отвечает за обнаружение атак, устранение уязвимостей и реагирование на инциденты. Такая работа помогает расставлять приоритеты и направлять ресурсы на угрозы, которые могут нанести компании реальный ущерб.

Новая программа Академии АйТи охватывает полный цикл работы с данными о киберугрозах: от постановки задач, сбора и проверки информации до подготовки аналитических выводов и их применения в системе защиты. Слушатели изучат методы OSINT, особенности мониторинга теневого сегмента интернета и каналов утечек, работу с индикаторами компрометации, профилирование киберпреступных группировок и анализ тактик, техник и процедур злоумышленников.

Отдельная часть курса посвящена тому, как связать внешний и внутренний контуры аналитики. Специалисты научатся сопоставлять сведения о новых угрозах с событиями в корпоративных системах, интегрировать данные Threat Intelligence в SOC, SIEM, SOAR, EDR и XDR, формировать гипотезы для поиска скрытой активности и разрабатывать правила обнаружения угроз на основе YARA и Sigma.

«Компания может подключить источники данных о киберугрозах и внедрить современные средства защиты, но сами по себе инструменты не определят, какая информация действительно важна для ее инфраструктуры. Эту задачу решает аналитик, который проверяет источники, восстанавливает контекст, связывает внешние индикаторы с внутренними событиями и переводит результаты исследования в понятные действия для SOC, специалистов по управлению уязвимостями и руководителей. Программа построена вокруг этого полного цикла: от получения исходных данных до аналитического отчета и мер реагирования», – отметил Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи (ГК Softline).

В рамках программы будут рассмотрены вопросы разведки, построения моделей угроз, стандарты обмена данными, проведение графового анализа и базовых исследований вредоносного программного обеспечения. На практических занятиях слушатели будут развертывать платформу Threat Intelligence, агрегировать и обогащать индикаторы компрометации, реконструировать сценарии атак, создавать скрипты на Python, разрабатывать правила обнаружения и готовить аналитические материалы для технических специалистов и руководителей.

Курс также рассматривает российский нормативный и отраслевой контекст, включая требования к защите КИИ, базы данных ФСТЭК России и НКЦКИ, а также форматы обмена информацией с ГосСОПКА, НКЦКИ и ФинЦЕРТ.

Программа предназначена для аналитиков SOC, специалистов по реагированию на инциденты и информационной безопасности, а также системных и сетевых инженеров, участвующих в защите инфраструктуры. Для обучения потребуются базовые навыки администрирования Linux, понимание основ программирования на Python и ключевых принципов информационной безопасности.

Продолжительность курса составляет 40 академических часов. Обучение проходит дистанционно в формате виртуального класса и включает шесть тематических модулей с практическими работами. По итогам программы слушатели получают удостоверение о повышении квалификации или сертификат в зависимости от уровня образования.