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Каждый третий российский студент не знает, какой может быть его карьера

Почти треть (30%) российских студентов без опыта работы не имеют представления о том, какой хотят видеть свою карьеру. Эта доля значительно выше, чем у работающих людей (18%). Те, кто уже является сотрудником той или иной компании, чаще понимают, куда и как они хотят двигаться в профессиональном плане. Таковы данные опроса «Работа в ИТ: приоритеты и планирование». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен в России в 2026 г. внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского». Сравниваются ответы студентов, планирующих работать в найме и рассматривающих ИТ-организации, с работающими респондентами.

Что важно для студентов в будущей работе. 42% студентов выделяют в качестве основного критерия своего профессионального успеха работу в известной компании. В отличие от уже состоявшихся специалистов, для них важнее комфортные условия работы (45% против 39%) и темпы роста компании (34% против 27%), но чуть менее значима стабильность компании (40% против 51%). Для 36% студентов ключевую роль при выборе организации играет возможность совмещать работу с учебой.

«Найти работу мечты особенно сложно, когда еще не знаешь, какой она должна быть. Без практического опыта студенту непросто понять, что для него действительно важно при выборе работодателя. Поэтому стажировка во время учебы — важный этап, который помогает молодому специалисту определить свои профессиональные интересы и приоритеты, а значит, приблизиться к работе мечты. При этом далеко не все стажировки доступны студентам младших курсов: по данным нашего исследования, только 18% программ открыты для первокурсников и второкурсников. Поэтому особенно важно, чтобы таких возможностей становилось больше. Чем раньше студент получает первый профессиональный опыт, тем больше у него шансов найти подходящего работодателя еще до окончания вуза», — сказал Денис Каминский, партнер и сооснователь FutureToday.

«Сегодняшним студентам непросто сориентироваться в том, куда двигаться, чтобы построить карьеру. Cтажировка в компании может помочь разобраться, в каких направлениях интересно развиваться, какие навыки нужны на практике. Наша программа SafeBoard, которой уже более 10 лет, позволяет обучаться на реальных задачах и дает погружение в деятельность всей компании, а не отдельной команды. Есть и другие возможные форматы, которые помогают найти себя на карьерном пути. В «Лаборатории Касперского» это, например, обучающие программы от Kaspersky Academy. Кроме того, студентам, которые хотят связать свою жизнь с технологиями, для отработки практических навыков рекомендуем участвовать в хакатонах. Это эффективный формат интенсивной тренировки: они учат смотреть на код как на инструмент решения проблемы бизнеса или общества. Это отличная возможность расширить свое портфолио», — сказала Дарья Щекочихина, руководитель направления развития бренда работодателя «Лаборатории Касперского».

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