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Кибершпионаж вместо хактивизма: Bi.Zone уточнила мотивацию Insolent Werewolf

Мотивацию кластера Insolent Werewolf связывали преимущественно с хактивизмом, однако свежие данные указывают на кибершпионаж. Кроме того, в арсенале атакующих обнаружены новые инструменты — троян удаленного доступа NightStrike и фреймворк Havoc. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Ранее эксперты Bi.Zone Threat Intelligence предполагали, что деятельность группировки Insolent Werewolf связана преимущественно с идеологически мотивированными атаками с целью громкой огласки. Однако в ходе дальнейшего наблюдения специалисты не обнаружили характерных признаков хактивизма: злоумышленники не использовали деструктивное ВПО (например, вайперы или шифровальщики), а также не публиковали заявления об успешных атаках.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Злоумышленники Insolent Werewolf заинтересованы не в широкой огласке, а в получении и сохранении доступа к инфраструктуре, сборе данных и дальнейшем использовании скомпрометированных ИT-инфраструктур. Чаще всего они выбирают для атак государственные организации, промышленные предприятия и научно-исследовательские институты, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Они используют целевой фишинг, в том числе технику ClickFix, а также могут получать доступ к системам жертв от других кибершпионских кластеров».

Группировка совершенствует инструментарий, что позволяет подбирать ПО под конкретную инфраструктуру и усложнять обнаружение активности стандартными средствами защиты. Троян удаленного доступа NightStrike обнаружен в августе 2026 г., а ретроспективный анализ показал, что злоумышленники использовали его как минимум с июня 2026 г. ВПО позволяет удаленно управлять скомпрометированной системой, собирать данные из браузеров и приложений, получать файлы и создавать снимки экрана.

В атаках также применялся загрузчик Octowave Loader, который доставлял на скомпрометированные устройства инструменты AdaptixC2 и Havoc. Использование Havoc ранее в активности Insolent Werewolf не наблюдалось. Новые данные дополняют ранее опубликованный материал: в июле 2026 г. эксперты Bi.Zone Threat Intelligence отмечали, что кластер мог получать доступ к инфраструктуре жертв от других группировок и использовать его для развития атак.

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