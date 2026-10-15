В BI.Zone Mail Security появилась интеграция с BI.Zone Sandbox и ретроспективная проверка почтового трафика

В версии 3.2.0 BI.Zone Mail Security появились ретроспективная проверка почтового трафика, репутации ссылок и новые инструменты для настройки фильтрации и администрирования. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Теперь подозрительные вложения из почтовых сообщений можно передавать в BI.Zone Sandbox для расширенного анализа в изолированной среде. Сервис проверяет поведение файлов и выявляет признаки вредоносной активности. Результаты анализа доступны непосредственно в карточке сообщения: администратор может посмотреть вердикт, ссылку на задачу, сработавшие детекты и их описание, а также сопоставление обнаруженных техник с матрицей MITRE ATT&CK.

Также в BI.Zone Mail Security добавлена ретроспективная проверка почтового трафика. После доставки сообщения система может повторно проверять связанные с ним ссылки и вложения, а также репутацию объектов во внешних сервисах. Периодичность проверок задает администратор. Это помогает находить угрозы, о которых стало известно после первой проверки письма. Например, когда домен, считавшийся безопасным, теряет репутацию, а ссылка становится фишинговой. Если результат повторной проверки меняет рейтинг сообщения, администраторы безопасности получают уведомление.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Мы расширяем возможности интеграции BI.Zone Mail Security с другими решениями BI.Zone. Один из примеров — интеграция с BI.Zone Sandbox, которая позволяет передавать подозрительные вложения на динамический анализ и учитывать его результаты при оценке угроз. В дальнейшем мы планируем развивать интеграцию с BI.Zone EDR для реализации более сложных сценариев обнаружения угроз и реагирования на них».

Расширилось количество баз для проверки репутации ссылок. Эта функция позволяет сверять URL во входящих письмах от сторонних отправителей с внешними репутационными и фишинговыми базами. Полученные результаты используются при анализе почтового сообщения.

Изменился и подход к работе с проверками MFCHECK и SPF. В обновлении они перенесены из этапа SMTP-диалога в методы фильтрации. Теперь сообщения сохраняются для дальнейшего анализа даже при срабатывании этих проверок: администратор может изучить тему письма, ссылки, вложения и другие детали сообщения.

В версии 3.2.0 появилась возможность группировать объекты. Объединения пользователей, адресов электронной почты, доменов, ссылок и IP-сетей можно использовать в разных разделах системы. Например, одну группу можно применять при настройке списка получателей, ловушек, администраторов безопасности, пересылки сообщений из карантина, исключений для проверки ссылок и предупреждений о сообщениях от внешних отправителей. При обновлении ранее настроенные списки автоматически преобразуются в группы объектов.

Обновлена логика метода фильтрации «История действий получателей». Теперь при оценке сообщения учитываются предыдущие жалобы и доставки писем отправителя из карантина. Жалобы повышают спам-рейтинг сообщения, а доставки из карантина снижают его. Таким образом, результат предыдущих действий пользователей используется при оценке сообщений от того же отправителя.

Для интеграции с внешними системами мониторинга переработан формат событий по протоколу Syslog. События приводятся к единому нормализованному виду, что позволяет точнее сопоставлять информацию о сообщениях с результатами работы BI.Zone Mail Security при построении корреляций.

Кроме того, в версии 3.2.0 появились новые методы фильтрации. Они позволяют учитывать репутацию IP-адреса отправителя во внешнем списке, наличие необходимых DNS-записей и результаты SPF-проверки при оценке сообщения.

BI.Zone Mail Security — решение для многоуровневой защиты корпоративной электронной почты от спама, фишинга, вредоносного ПО и других киберугроз. Оно блокирует нежелательную почту до того, как она достигнет почтового сервера компании, снижая нагрузку на него.