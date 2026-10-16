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IVA MCU: катастрофоустойчивая архитектура корпоративной видеоконференцсвязи

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, предлагает дополнительные возможности для обеспечения непрерывности видеоконференцсвязи на базе профессионального сервера IVA MCU. Реализованный в решении катастрофоустойчивый кластер позволяет сохранять доступность коммуникационных сервисов даже при полном выходе из строя одного из центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В условиях растущих рисков для ИТ-инфраструктуры обеспечение непрерывности корпоративных коммуникаций приобретает особое значение для бизнеса и государственных организаций. Масштабные инфраструктурные сбои могут повлиять на доступность критически важных цифровых сервисов, включая средства видеоконференцсвязи, от которых зависят оперативность принятия решений, координация сотрудников и стабильность рабочих процессов.

Катастрофоустойчивый кластер IVA MCU представляет собой дополнительный функционал, обеспечивающий отказоустойчивость системы видеоконференцсвязи на уровне ЦОД. В отличие от традиционного резервирования отдельных серверов, такая архитектура позволяет поддерживать работу коммуникационных сервисов даже при полной недоступности одной из площадок.

Решение предусматривает практически непрерывную работу сервисов с минимальным временем простоя (Near-zero Downtime), а также сохранность данных без потерь (Zero Data Loss) при аварийном переключении между площадками. Это позволяет минимизировать последствия масштабных инфраструктурных сбоев и снизить риски нарушения корпоративных коммуникаций.

Технологическая основа катастрофоустойчивого кластера IVA MCU уже реализована и прошла тестирование. IVA Technologies готова предложить заказчикам данный функционал с возможностью адаптации под особенности конкретной ИТ-инфраструктуры. Конфигурация и необходимый объем доработок определяются индивидуально с учетом архитектуры ЦОД, требований к отказоустойчивости и непрерывности бизнес-процессов организации.

Дополнительные возможности IVA MCU актуальны прежде всего для организаций с территориально распределенной инфраструктурой, для которых стабильность корпоративных коммуникаций является одним из ключевых условий непрерывной работы.

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