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Россиян предупредили о способах кражи денег без взлома банковских приложений

Угроза, что мошенники получат доступ к вашему банковскому счету, все еще актуальна. Но мошенникам даже необязательно взламывать банковское приложение, чтобы украсть деньги. Во многих сценариях мошенники добиваются того, чтобы человек сам совершил перевод, передал код подтверждения или предоставил удаленный доступ к устройству. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Дополнительным инструментом защиты может стать банковский сервис «вторая рука», который позволяет доверенному лицу проверять операции клиента. Однако эффективность такого механизма зависит от того, какие операции контролируются и насколько внимательно помощник проверяет обстоятельства перевода. О том, как защитить свои банковские счета, сказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

Как мошенники получают доступ к деньгам клиентов

Угроза по-прежнему актуальна, но важно понимать, что мошенникам необязательно взламывать банковское приложение, чтобы украсть деньги. Во многих сценариях они добиваются того, чтобы человек сам совершил перевод, передал код подтверждения или предоставил удаленный доступ к устройству. Для банка такая операция может выглядеть как действие самого клиента, поэтому распознать мошенничество бывает сложнее.

Один из основных инструментов мошенников — социальная инженерия. Человеку звонят или пишут от имени банка, правоохранительных органов, государственных сервисов, работодателя и под различными предлогами убеждают перевести деньги, раскрыть данные или установить стороннее приложение. Часто создают ощущение срочности: счет взломан, деньги нужно срочно спасать или иначе наступят серьезные последствия.

Есть и технические сценарии: фишинговые сайты, кража учетных данных, вредоносные приложения, перехват управления устройством. Но даже в таких случаях мошенники нередко начинают с обычного разговора, чтобы человек сам предоставил им необходимые права.

Под ударом могут оказаться клиенты любого возраста. Пожилые люди могут быть более уязвимы к отдельным сценариям с давлением от имени государственных органов, молодежь — к схемам с подработкой, маркетплейсами и онлайн-сервисами. Но возраст сам по себе не определяет риск. Гораздо важнее, насколько человек умеет распознавать манипуляции и готов ли проверять полученную информацию.

Как «вторая рука» помогает защитить деньги

Именно здесь появляется интерес к «второй руке». Это дополнительная проверка со стороны близкого человека, который не находится под тем же психологическим давлением и может оценить ситуацию со стороны. Наиболее эффективна «вторая рука» против сценариев, когда мошенник убедил человека самостоятельно отправить деньги. Например, клиенту внушили, что необходимо перевести накопления на безопасный счет. Даже если он полностью уверен в правильности своих действий, дополнительное подтверждение родственника может остановить перевод.

Но это не универсальная защита. Сервис распространяется только на операции, которые клиент заранее выбрал для дополнительного согласования. Если мошенническая операция не подпадает под эти условия, «вторая рука» не сработает. Кроме того, злоумышленники могут попытаться обмануть и доверенное лицо или убедить клиента отключить защиту.

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Поэтому эффективность зависит не только от самого механизма, но и от того, какие операции контролируются и насколько внимательно помощник проверяет обстоятельства перевода. В идеале он должен не просто нажимать кнопку подтверждения, а выяснять, кому и зачем человек собирается отправить деньги.

Какие инструменты помогают защититься от мошенников

Нет одного универсального инструмента, который защитил бы от всех мошеннических уловок. Надежная защита строится из нескольких независимых уровней: антифрод-проверок банка, ограничений на операции и действий самого клиента.

Для пользователя полезно установить лимиты на переводы, включить уведомления об операциях, использовать отдельный счет или карту для повседневных расходов, а основные накопления держать отдельно. Если есть риск мошеннического воздействия на близкого человека, стоит подключить «вторую руку» и заранее определить, какие операции требуют согласования.

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Не менее важно соблюдать базовую цифровую безопасность: не сообщать коды подтверждения, не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей, не предоставлять удаленный доступ к телефону и проверять подозрительные обращения через официальные каналы банка.

Главное — понимать, что мошенники часто атакуют не банковскую систему напрямую, а самого человека. Поэтому эффективная защита должна не только выявлять подозрительные операции, но и давать клиенту возможность остановиться и перепроверить решение до того, как деньги будут отправлены.

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