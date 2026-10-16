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Закупки решений для отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры выросли на 17,2%

В январе–сентябре 2026 г. количество коммерческих закупок решений для резервного копирования данных, резервных каналов связи, защиты от DDoS-атак и резервных ЦОД выросло на 17,2% по сравнению с тем же периодом 2025 г., следует из данных электронной торговой площадки «ТендерПро».

Рост ускорялся от квартала к кварталу: в I квартале 2026 г. закупок было на 7,1% больше, чем годом ранее, во II квартале 2026 г. — на 18,6%, в III квартале 2026 г. — на 25,5%. Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

На решения для резервного копирования данных приходится 44% коммерческих закупок, на резервные каналы связи — 23%, на фильтрацию трафика и защиту от DDoS-атак — 18%, на резервные ЦОД и облачные площадки — 15%. Быстрее всего растет спрос на резервные каналы связи (+31%) и защиту от DDoS-атак (+27%).

Российские решения доминируют в резервном копировании: если в закупке указан конкретный продукт, в 93% случаев это отечественная разработка.

Более половины коммерческих закупок приходится на Центральный федеральный округ — 56,8%, из них на Москву — 50,4%. Значительная доля столицы может объясняться тем, что крупные компании закупают централизованно через головные офисы. Далее следуют Приволжский федеральный округ (14%), Северо-Западный и Южный (по 8,4%), Сибирский (6,4%) и Уральский (4,8%). Среди регионов после Москвы лидируют Санкт-Петербург (5,2%), Татарстан и Свердловская область (по 4,4%), Краснодарский край (4%).

Наиболее активно такие решения закупают энергетические и нефтегазовые компании, металлургические и добывающие предприятия, банки, страховые компании и ритейлеры.

«Компании уделяют внимание не только сохранности данных, но и непрерывности бизнес-процессов: важно, чтобы сервисы продолжали работать даже при отказе основного канала связи или во время атаки. То, что рост ускорялся от квартала к кварталу, говорит об устойчивом тренде, а не о разовых проектах. Мы ожидаем, что спрос на такие решения продолжит расти», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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