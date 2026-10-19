Angara MTDR запустила услугу анализа контрагентов на базе Angara ECHO

Angara MTDR запускает услугу анализа контрагентов, которая помогает бизнесу учитывать цифровые риски при выборе партнеров и работе с действующими подрядчиками. Сервис предоставляется на базе платформы управления цифровым следом Angara ECHO и объединяет автоматизированный сбор данных с экспертной оценкой специалистов компании. Услуга ориентирована на подразделения информационной и корпоративной безопасности, отделы управления рисками и закупок, а также на руководителей, принимающих решения о сотрудничестве с контрагентами. Об этом CNews сообщили представители Angara Seciruty.

Согласно исследованию Angara MTDR «От реагирования к предотвращению: инциденты 2025», на компрометацию доверенных отношений с подрядчиками приходится почти 19% от общего числа мошеннических техник. Доверенные отношения, в частности, с ИТ-компаниями, остаются привлекательным вектором как точка входа в инфраструктуру конечной цели, а доверенный подрядчик с широкими правами доступа остается одним из наиболее ценных активов для злоумышленника.

По данным Angara MTDR, взлом одной компании‑подрядчика способен открыть злоумышленникам дорогу в десятки других организаций, если подрядчик обслуживает инфраструктуры клиентов, имеет административные доступы или эксплуатирует интеграции для поддержки и управления. При этом многие небольшие ИТ-компании часто пренебрегают базовой гигиеной ИБ (многофакторной аутентификацией, сегментацией, контролем привилегий и мониторингом) и поэтому становятся удобной «точкой входа» для злоумышленников.

Новая услуга Angara MTDR «Анализ контрагентов» позволяет решить эту задачу с применением возможностей Angara ECHO и систем автоматизации Angara MTDR для проверки цифрового следа сторонних организаций (потенциальных или действующих контрагентов) по запросу заказчика. Эксперты проверяют внешние источники на признаки компрометации, раскрытия и продажи конфиденциальной информации, оценивают связанные угрозы и предоставляют клиенту развернутый отчет с рекомендациями по минимизации рисков.

Объектами анализа могут быть поставщики, подрядчики, исполнители, покупатели и другие сторонние юридические лица. Проверка позволяет дополнить стандартную юридическую и финансовую проверку на благонадежность и охватывает множество источников: публичные и теневые интернет-источники, базы утечек, профильные форумы, каналы в Telegram, репозитории кода, временные хранилища и опубликованную внутреннюю документацию контрагента. Автоматизированный поиск дополняется проверкой и анализом экспертами Angara MTDR.

Среди основных сценариев проверок - проверка нового подрядчика перед предоставлением доступа к корпоративным системам, передача партнеру конфиденциальной информации, оценка действующего критичного поставщика и проверка сообщений о возможной компрометации контрагента.

По итогам работ заказчик получает понятный для бизнеса и технических специалистов отчет с выявленными угрозами, оценкой рисков и рекомендациями по взаимодействию.

«Наша новая услуга объединяет возможности собственной платформы Angara ECHO, систем автоматизации Angara MTDR и экспертного анализа специалистов по защите бренда. Заказчик получает не просто данные, а их интерпретацию по нескольким срезам – описание выявленных угроз, оценку рисков взаимодействия с конкретным контрагентом и рекомендации по их снижению. Такой подход позволяет бизнесу решить сразу три задачи. Специалисты по ИБ получают проверенные сведения о внешних цифровых угрозах, не тратя время на самостоятельный поиск по множеству источников. Руководители и сотрудники, принимающие решения о сотрудничестве с контрагентами, получают дополнительную информацию для оценки потенциального партнера, а подразделения закупок и управления рисками могут дополнить юридическую и финансовую проверку оценкой признаков компрометации и возможного раскрытия конфиденциальной информации», – сказала Виктория Варламова, руководитель отдела защиты бренда Angara MTDR.

В Angara MTDR отмечают, что новая услуга не является полноценным аудитом внутренних процессов ИБ или тестированием на проникновение. Собранные результаты отражают сведения, обнаруженные в согласованном объеме проверки. Найденные в ходе услуги данные контрагента, в том числе персональные данные сотрудников, не собираются, не агрегируются и не передаются заказчику.