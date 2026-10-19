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Сбербанк запустил бесплатный курс по финансовому антифроду

Сбербанк на базе «СберУниверситета» запустил курс «Финансовый антифрод: лаборатория защиты». Обучение бесплатное. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа построена на разборе полного цикла мошеннической атаки с трех позиций: технических антифрод-специалистов, сотрудников фронт-линии и психологии клиента. Материалы включают лонгриды, короткие видео, задания на расчет метрик и анализ данных, а также разбор реальных кейсов. Слушатели изучат эволюцию мошеннических схем и технологии атак, методы противодействия социальной инженерии, методологию Kill Chain, анализ данных из открытых источников и графовую аналитику, ИТ-архитектуру антифрод-систем (правила, скоринг, ML-модели, поведенческие маркеры), а также правовые механизмы блокировки мошенников и возврата средств со счетов дропов.

Курс предназначен для начинающих и практикующих специалистов по антифроду, сотрудников фронт-линии и служб безопасности банков, аналитиков, ИТ-специалистов, а также студентов финансовых и технических направлений. Материалы будут полезны и тем, кто хочет понимать механизмы мошеннических схем для личной финансовой безопасности. Курс рассчитан на 30 часов, проходит онлайн. По завершении курса выдается электронный сертификат.

Запуск курса отвечает росту спроса на специалистов по кибербезопасности, включая антифрод-направление. По данным сервиса «Работа.ру», с 2021 г. спрос на специалистов по кибербезопасности в России вырос более чем на 30% — по среднему ежемесячному числу активных вакансий. При этом 74% российских компаний сообщают о нехватке специалистов по информационной безопасности. За девять месяцев 2026 г. в России было открыто более 8000 вакансий в этой сфере — на 10% больше, чем за тот же период 2025 г.

Курс разработан командой Сбербанка.

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