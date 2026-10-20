PT Dephaze теперь оценивает защищенность систем «1С»

Positive Technologies, один из лидеров в области результативной кибербезопасности, расширила возможности PT Dephaze — инструмента для оценки защищенности внутренней инфраструктуры с помощью автопентеста. В новой версии появилась поддержка системы «1С:Предприятие»: продукт выявляет проблемы в настройках конфигураций, которыми могут воспользоваться злоумышленники для доступа к базам «1С» и связанным с ними бизнес-процессам. Кроме того, улучшено девять потенциальных сценариев кибератак на Active Directory и FreeIPA, а также на системы Windows, Linux и Unix. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, почти две трети (64%) успешных кибератак на организации приводили к утечкам конфиденциальной информации. Чаще всего похищали коммерческую тайну и учетные данные (по 19%), а также персональные сведения (18%). Критически важная информация обычно хранится в ERP-системах, поэтому злоумышленники стремятся получить к ним доступ, чтобы украсть коммерческие документы, клиентские базы, финансовую отчетность и внутреннюю переписку.

Решения на базе «1С:Предприятия» используют более 1,6 млн организаций, в том числе госучреждения. Активно внедряет их и крупный бизнес: ERP-решения разработчика запустили более 11 тыс. предприятий. Помимо бухгалтерского учета в них ведут основные бизнес-процессы — от закупок и взаимодействия с контрагентами до управления финансами, поставками и персоналом. Поэтому важно проверять не только наличие слабых мест в приложении, но и возможность злоумышленника добраться до него из внутренней инфраструктуры.

В новой версии PT Dephaze появилась базовая поддержка «1С:Предприятия». Во время автопентеста система может обнаружить сетевой доступ к приложению, возможность получения списка пользователей без аутентификации и выявить учетные записи с пустыми паролями. Также продукт проверяет, можно ли авторизоваться в приложении с помощью учетных данных, которые были получены на прошлых этапах автопентеста. Благодаря этому специалист по ИБ может сразу исправить проблемные зоны в настройках конфигураций «1С».

«Решения на базе "1С:Предприятия“ используют для ведения бухгалтерии, кадров и других производственных процессов. При компрометации платформы злоумышленник может украсть персональные данные, подменить платежные поручения или завести в систему фиктивные документы. Более того, если у него получится захватить сервер, то он сможет продвинуться дальше по инфраструктуре и нарушить рабочие процессы. Чтобы это не допустить, необходимо развивать средства защиты, такие как PT Dephaze, для своевременного выявления и устранения возможных кибератак», — сказал Дмитрий Федосов, руководитель отдела наступательной безопасности, Positive Technologies.

В обновлении также появились функции на основе обратной связи от пользователей. В цепочки атак добавлен дополнительный контекст: теперь в них отображаются IP-адреса и используемые на разных этапах учетные данные. Это помогает отслеживать логику атаки и лучше принимать решения об исправлении недостатков. Рекомендации стали подробнее и содержат конкретные действия, настройки и команды. Кроме того, область тестирования теперь можно расширять непосредственно во время автопентеста, а просмотр паролей показывает уязвимости парольной политики. В итоге, компания сможет вовремя пересматривать правила или внедрять многофакторную аутентификацию.

PT Dephaze можно установить на операционные системы Debian 13 Trixie и Astra Linux 1.8.5. В будущем вендор планирует углублять анализ систем «1С» и развивать техники для оценки защищенности других критически важных для бизнеса приложений.