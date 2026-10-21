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«АртЭКС» и НПО «Эшелон» протестировали совместное решение для контроля зашифрованного трафика

Компания «АртЭКС» сообщила об успешном завершении стендовых испытаний интеграции ArtX TLSproxy с продуктами НПО «Эшелон»: SIEM Komrad, NGFW «Рубикон Nova» и NTA eSensor.

Проверка подтвердила работоспособность модели контроля зашифрованного трафика. ArtX TLSproxy раскрывает содержимое соединений, системы НПО «Эшелон» анализируют данные на предмет угроз, а блокировка применяется в реальном времени без нарушения работы сети.

Ключевые результаты: SIEM Komrad: получает нормализованные данные для расследования инцидентов; NGFW «Рубикон Nova»: выявляет угрозы на уровне приложений и инициирует их блокировку; NTA eSensor: проводит пассивный анализ трафика для обнаружения аномалий.

Результаты испытаний подтверждают готовность данной связки к промышленному внедрению для комплексной защиты корпоративных сетей.

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