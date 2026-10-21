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DLBI: число атак на корпоративную почту выросло в 2,5 раза

По данным российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, число атак на корпоративные почтовые системы в России в III квартале выросло в 2,5 раза по сравнению со II кварталом этого года. Также взломщики атакуют личные почтовые аккаунты на бесплатных платформах. Об этом CNews сообщил представитель DLBI.

В обоих случаях взломанные ящики используются для рассылки вредоносного программного обеспечения – в первую очередь стилеров и троянцев, предоставляющих удаленный доступ. Конечной целью хакеров в корпоративной инфраструктуре при этом является хищение данных и заражение вирусами-вымогателями.

Специалисты DLBI отмечают, что для взлома чаще всего используется технология password reuse, при которой хакеры составляют личные словари паролей пользователя на основе пар «логин-пароль», попавших в различные утечки данных. При этом для проверки паролей используются как веб-интерфейсы почтовых систем, так и POP3/IMAP-доступ к почтовым ящикам, нередко недостаточно защищенный в силу возраста самой технологии.

Как рассказал основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, такие действия хакеров являются следствием общего изменения ситуации на рынке информационной безопасности. Число скам-звонков постепенно снижается благодаря блокировкам, сами пользователи стали меньше реагировать на фишинг, а корпоративные VPN-сервисы, которые ранее были основной целью взломщиков, массово переходят с доступа по паролю на использование сертификатов.

«Все это заставляет интернет-криминал не только искать новые методы, но и возвращаться к забытым методам – например, отказываться от социальной инженерии в пользу рассылки вредоносного ПО. Тем более что его создание при помощи ИИ стало простым и дешевым», – сказал он.

«Для защиты от подобных атак необходимо контролировать компрометацию паролей и немедленно сбрасывать те из них, что попали в руки взломщиков. Причем сброс паролей нужно проводить с помощью автоматизированных инструментов, а не доверять самим пользователям, так как треть из них избегают этой процедуры, не желая запоминать новый пароль. В самих почтовых системах нужно использовать блокировку исполняемых вложений, с чем справляются серверные антивирусные решения», – отметил Ашот Оганесян.

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