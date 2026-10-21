StormWall: в сентябре 2026 года в России произошел резкий всплеск DDoS-атак, связанных с конкурентной борьбой

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, выявила новый актуальный тренд в области DDoS-атак в России. В сентябре 2026 г. в стране произошла активизация DDoS-атак, связанных с конкурентной борьбой. Главными целями злоумышленников стали гейминговые, стриминговые и букмекерские сервисы – на них пришелся 31% от общего числа подобных инцидентов. Доля хостинг и облачных провайдеров составила 26%, ритейл занимает 18%, банки – 12% и медиа – 8%. Доля остальных отраслей составила только 5%. Для проведения исследования были использованы данные клиентов StormWall из разных отраслей.

Рост активности злоумышленников в сентябре этого года прежде всего связан с возвращением пользователей в онлайн-пространство после летнего периода. Для индустрий гейминга и стриминга начинается сезон, где присутствует высокая активность аудитории. Для подобных сервисов даже кратковременный сбой может иметь самые негативные последствия – например, он может привести к оттоку пользователей на конкурирующие площадки. В этот период конкуренция между компаниями значительно усиливается, и они используют DDoS-атаки в качестве инструментов недобросовестной конкурентной борьбы.

Специалисты StormWall тщательно изучили природу и особенности подобных DDoS-атак. Косвенно выбор целей и характер атак подтверждают присутствие конкурентного мотива. В первую очередь, злоумышленники атаковали отрасли, где пользователь мог быстро перейти к использованию альтернативного сервиса. При этом применялись как объемные L3-атаки, так и продолжительные атаки на уровне приложений, направленные на отдельные функции платформ.

Показатели конкурентных DDoS-атак впечатляют своей масштабностью. В сентябре этого года максимальная мощность DDoS-атаки достигла 2,96 Тбит/с, а интенсивность – 685 млн пакетов в секунду. Крупнейший обнаруженный ботнет на уровне L7 насчитывал около 3,84 млн IP-адресов. Более 50 тыс. DDoS-инцидентов на уровне L7 продолжались от одного до шести часов – такой формат позволяет оказывать точечное давление на сервис в период высокой пользовательской активности.

«Мы видим, что DDoS-атаки все чаще становятся частью конкурентной борьбы за пользователя. Особенно это заметно в сегментах, где клиент может практически мгновенно перейти на другую площадку – в гейминге, стриминге, ставках, ритейле и медиа. К сожалению, никто не застрахован от атак, используемых в рамках недобросовестной конкуренции, и жертвой злоумышленников может стать любая компания. Использование профессиональных решений позволяет надежно защитить ресурсы организации от подобных инцидентов и успешно отразить любые атаки конкурентов», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.