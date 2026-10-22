Без лицензии: F6 изучила онлайн-пиратство в Узбекистане и Казахстане

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, проанализировала рынок онлайн-пиратства в Узбекистане и Казахстане. Согласно исследованию аналитиков департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection), доля пиратского контента на первой странице поисковой выдачи достигает 63% в Казахстане и 72% в Узбекистане. При этом многие пиратские ресурсы оказались опасны для пользователей: в Казахстане их доля составила 58,8%, в Узбекистане — 38,9%. Об этом CNews сообщили представители F6.

Пиратская гавань

Специалисты F6 проверили результаты по 50 поисковым запросам популярных фильмов и сериалов. Количество пиратских сайтов в поисковой выдаче Узбекистана и Казахстана значительно превышает этот показатель в России. В Казахстане 84% ссылок на первой позиции являлись пиратскими, в Узбекистане — 66%, в России — 1%.

Рынок пиратства в обеих странах условно делится на две части: русскоязычные онлайн-кинотеатры и локальные. Большая часть пиратского контента размещается на русскоязычных сайтах. В 2026 г. появился новый пиратский видеобалансер (CDN, Content Delivery Network — сеть доставки контента) FlixCDN, нацеленный на русскоязычных пользователей в странах СНГ: он доступен в Казахстане и Узбекистане, но недоступен в России.

Карта сокровищ: как распространяется контент

В Казахстане зарубежные фильмы и сериалы распространяются преимущественно на русскоязычных пиратских сайтах — 99,7% ресурсов по выбранному проекту были нацелены на русскоязычную аудиторию. Лишь 0,3% приходится на казахстанские пиратские сайты. При этом доступ к части контента, преимущественно к наиболее популярным фильмам и сериалам, предоставляется только по платной подписке. Например, на одном из казахстанских пиратских порталов доступно три тарифа, стоимость которых варьируется от 750 до 3000 тенге.

Местные пираты чаще используют легальные видеохостинги, соцсети и мессенджеры: лидером стал Telegram — более 97% нарушений от общего числа нелегальных копий. Контент распространяется как бесплатно, так и за платную подписку на «VIP-канал» стоимостью 500 тенге.

В Узбекистане ситуация схожая: 95% пиратских сайтов по зарубежному фильму были русскоязычными, 5% — локальными узбекистанскими. Однако локальных пиратских сайтов здесь значительно больше, чем в Казахстане, и на них активнее используется out-stream реклама. В Telegram зафиксировано более 93% нарушений от общего числа нелегальных копий.

Национальные фильмы и сериалы также распространяются преимущественно на русскоязычных сайтах: 93,5% обнаруженных ресурсов с казахстанским фильмом были русскоязычными, контент размещался в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. В Узбекистане 86% пиратских сайтов с местным фильмом оказались русскоязычными, 14% — узбекистанскими.

Опасайтесь пиратов

Пиратские сайты несут ущерб не только правообладателям, но и пользователям. В Узбекистане доля безопасных сайтов составила 8,2%, относительно безопасных — 52,9%, опасных — 38,9%. Казахстан лидирует по доле опасных пиратских сайтов среди всех проанализированных стран: 58,8% сайтов оказались опасными, 36,5% — относительно безопасными, 4,7% — безопасными. Отдельный риск — скачивание торрент-файлов для оффлайн-просмотра контента, так как они могут содержать вредоносные программы: стилеры, майнеры, трояны, программы для удаленного доступа к устройству жертвы (RAT).

«Негативные последствия онлайн-пиратства сказываются на всех: правообладатели недополучают доход, который мог бы направляться на развитие национального кино и сериального производства, а пользователи рискуют компрометацией персональных данных и заражением вредоносным ПО. Именно поэтому так важно объединять усилия правообладателей, интернет-провайдеров и владельцев цифровых площадок — только совместная работа позволяет совершенствовать инструменты противодействия незаконной деятельности в сети», — сказала Эвелина Переходюк, ведущий аналитик первой линии CERT департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Рекомендации специалистов F6

Просматривайте фильмы и сериалы только на легальных платформах — это снижает риск столкнуться с вредоносным ПО и фишингом.

Не переходите по ссылкам на пиратские сайты из сомнительных сообщений в соцсетях и мессенджерах.

Не скачивайте торрент-файлы с пиратским контентом: они могут содержать вирусы.

Обращайте внимание на наличие рекламы казино и букмекеров — это признак нелегального ресурса.

Используйте антивирусную защиту и регулярно обновляйте браузер.

Если вы обнаружили пиратский ресурс, сообщите о нем правообладателю или в соответствующие органы.