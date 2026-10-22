«Гарда» ускорила анализ веб-запросов в 4 раза и упростила управление политиками ИБ

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, представила обновленную версию межсетевого экрана уровня приложений «Гарда WAF» 3.3. В решении реализована централизованная система управления политиками безопасности, переработана модель машинного обучения (ML), а скорость обработки запросов ML-модулем выросла в 4 раза. Также расширены возможности настройки серверов, работы с сертификатами и анализа событий безопасности.

Новый подход к управлению правилами сигнатурного анализа – одно из ключевых изменений. Раньше настройки приходилось задавать для каждого сервера отдельно. Теперь в «Гарда WAF» действует единая система шаблонов и политик с тремя уровнями наследования. Новая структура позволяет использовать общие настройки защиты сразу на нескольких серверах, сохраняя индивидуальные правила и исключения для каждого из них. При обновлении системных шаблонов изменения автоматически распространяются на связанные с ними политики. Пользовательские правила и исключения при этом сохраняются. Это особенно важно для компаний с большим количеством веб-сервисов: специалисты тратят меньше времени на повторяющиеся сценарии, а риск ошибок и расхождений в настройках снижается.

Значительно улучшен ML-модуль «Гарда WAF». Вместо анализа отдельных частей HTTP-запроса модель теперь оценивает его целиком, включая URL, заголовки, метод, тело запроса и учитывает около сотни характеристик. Модуль выявляет как простые, так и модифицированные атаки, в которых опасные признаки по отдельности могут выглядеть как обычный трафик. При этом обработка запросов увеличилась в 4 раза, что позволило повысить точность обнаружения атак и сократитить количество ложноположительных срабатываний. ML-анализ дополняет сигнатурную проверку, обеспечивая дополнительный способ оценки потенциально опасного трафика. Для удобства расследования инцидентов в интерфейсе теперь выделяется конкретный фрагмент запроса, ставший причиной блокировки.

В новой версии для администраторов расширены возможности настройки Nginx. Большинство директив теперь изменяемы непосредственно через веб-интерфейс, без редактирования конфигурационного файла. В отдельном разделе реализовано управление SSL/TLS-сертификатами для снижения рисков сбоя, связанных с истечением их срока действия. Можно загружать готовые и создавать самоподписные сертификаты, настраивать mTLS-авторизацию, отслеживать сроки действия и видеть, на каких серверах используется каждый сертификат. Также доступна настройка перенаправления HTTP-трафика на HTTPS.

«В версии 3.3 мы пересмотрели подход к управлению правилами сигнатурного анализа. Теперь общие настройки можно задать один раз для нескольких серверов, а особенности каждого учесть в отдельных политиках. При обновлении баз больше не нужно вручную переносить пользовательские правила и исключения. Одновременно мы переработали ML-модель: она быстрее обрабатывает запросы, глубже анализирует их содержимое и точнее определяет признаки атак. Это позволяет повысить качество защиты и сократить объем рутинных операций для специалистов ИБ», – отметил Александр Самохвалов, руководитель продукта «Гарда WAF».