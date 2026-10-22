Standoff 365 и «Кибердом» запустили новый совместный формат: офлайн-киберучения

Новый формат позволяет компаниям проверить, как специалисты расследуют многоэтапную атаку, взаимодействуют под давлением и справляются со сценарием, способным привести к остановке производства или другим критическим последствиям для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новый формат объединяет цифровую инфраструктуру и сценарии атак Standoff с фиджитал-пространством «Кибердома». Он позволяет оценить не только технические навыки отдельных специалистов, но и готовность команды действовать как единое целое во время сложной кибератаки.

Standoff 365 от компании Positive Technologies отвечает за цифровую часть учений. Сценарии основаны на цепочках атак, реализованных белыми хакерами во время кибербитв Standoff, и разворачиваются на виртуальной инфраструктуре, максимально приближенной к рабочей среде компаний.

«Кибердом» превращает цифровой сценарий в полноценное офлайн-испытание. События в инфраструктуре получают физическое воплощение с помощью света, звука, мультимедиа и объектов киберполигона. Участники видят развитие атаки, действуют в едином контексте и проживают происходящее как общее командное испытание.

За один день киберучений команда проходит через многоэтапную атаку: получает вводные и доступ к средствам защиты, обнаруживает признаки компрометации, проверяет гипотезы и постепенно восстанавливает последовательность действий атакующего. Сценарий может развиваться вплоть до реализации недопустимого для бизнеса события — например, остановки производства или хищения средств.

В основе учений лежит полноценный цифровой аналог предприятия с операционными системами, базами данных, офисными сервисами, веб-приложениями, отраслевым программным обеспечением и АСУ ТП. Инфраструктура может моделироваться с учетом специфики энергетики, нефтегазового сектора и других отраслей.

Во время учений команды работают с облачными версиями MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery, PT ISIM, PT Application Firewall и PT Sandbox. При этом задача формата шире обучения работе с отдельными продуктами: участникам необходимо правильно выстроить логику расследования и использовать разные классы средств защиты в рамках единого сценария.

В отличие от онлайн-учений, новый офлайн-формат в «Кибердоме» становится для команды отдельным событием — одновременно профессиональным испытанием и возможностью прожить сложный сценарий вместе. Выход за пределы привычной рабочей среды усиливает вовлечение участников, а общий эмоциональный опыт помогает команде сплотиться и по-новому увидеть взаимодействие между специалистами.

«Мы принесли в этот формат главное, что накопили за годы кибербитв Standoff: реальные цепочки атак, понимание того, как действует атакующий, и методику оценки работы защитников. На учениях команда сталкивается не с заранее известным заданием, а с многоэтапной атакой, которую нужно обнаружить, расследовать и восстановить по отдельным признакам. Мы смотрим не только на конечный результат, но и на то, как специалисты строят гипотезы, взаимодействуют и принимают решения. «Кибердом» добавляет к этому физическое пространство, поэтому цифровой сценарий становится общим опытом для всей команды», — отметил Иван Булавин, директор по продуктам платформы Standoff 365.

«Можно сколько угодно изучать теорию кибербезопасности, но настоящая готовность команды проверяется только в условиях, максимально приближенных к реальности. Именно поэтому мы создали в «Кибердоме» уникальный фиджитал-киберполигон. Здесь за один день и топ-менеджеры, и специалисты, и даже клиенты компании могут буквально оказаться внутри кибератаки. Потому что между уверенностью в собственной киберустойчивости и реальной способностью противостоять атаке иногда лежит пропасть. И лучше обнаружить ее в «Кибердоме», чем во время настоящего инцидента», — отметил Сергей Калмыков, генеральный директор и сооснователь «Кибердома» и «Киберэтажа», создатель трансформационных пространств.

После завершения учений эксперты Standoff вместе с участниками разбирают расследование: какие действия атакующего удалось обнаружить, где возникли сложности и насколько полно команда восстановила цепочку атаки. По итогам компания получает оценку результатов и понимание того, какие навыки и процессы требуют дальнейшего развития.

Совместный продукт представлен в трех форматах.

«Погружение» — восьмичасовые киберучения для технической команды численностью до 10 человек с последующим разбором результатов.

«Кибердень» — корпоративный формат до 150 участников. Киберучения технической команды дополняются программой для руководителей, клиентов и партнеров: практическими сессиями по управлению киберрисками, выступлениями отраслевых экспертов и совместным обсуждением результатов.

Отраслевые киберучения объединяют несколько команд компаний одного рынка. Участники расследуют атаки на отраслевой инфраструктуре в сопоставимых условиях, получают баллы за результаты и могут сравнить уровень подготовки и подходы к расследованию.

Все три формата решают общую задачу: позволяют компании столкнуться со сложной атакой в безопасной среде, проверить готовность специалистов и командное взаимодействие до того, как подобный сценарий реализуется в реальной инфраструктуре.