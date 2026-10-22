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«Увеон» и ОКБ САПР обеспечили работу защищённых USB-носителей в удалённых сессиях Termidesk VDI

Компании «Увеон – облачные технологии» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») и ОКБ САПР подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 7.0.1 с защищённым служебным USB-носителем «Секрет Особого Назначения» (СОН). Совместные испытания показали, что с защищённым разделом носителя можно работать в удалённой сессии, сохраняя запрет на доступ к нему с локального компьютера. По результатам испытаний компании оформили сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

«Секрет Особого Назначения» – разработанный ОКБ САПР защищённый служебный носитель для хранения и переноса конфиденциальной информации. Доступ к его закрытому разделу определяется не только авторизацией пользователя, но и перечнем разрешённых компьютеров, который задаёт администратор. На устройствах, не включённых в этот перечень, защищённые данные остаются недоступными.

В ходе испытаний СОН подключали к пользовательскому компьютеру под управлением Windows или Astra Linux и перенаправляли через Termidesk VDI на терминальный сервер с Astra Linux. Особенность сценария заключалась в том, что в список разрешённых компьютеров был внесён только сервер, тогда как клиентское устройство, к которому физически подключался носитель, в него не входило.

После авторизации пользователь получал доступ к закрытому разделу СОН в удалённой сессии, но не мог открыть его на локальном компьютере. Специалисты также проверили регистрацию и авторизацию пользователей, настройку политик доступа, работу консоли администратора и журнала событий носителя. Испытания подтвердили корректную работу СОН в удалённой сессии Termidesk VDI с сохранением заданных ограничений доступа.

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«Для нас было важно проверить не только перенаправление USB-устройства, но и сохранение установленных ограничений доступа к данным. Испытания показали, что пользователь может работать с защищённой информацией через Termidesk VDI, даже если его локальный компьютер не входит в список разрешённых устройств. Это позволяет использовать действующие политики доступа к носителям при организации удалённых рабочих мест», – отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнёров компании «Увеон – облачные технологии».

«Технология Termidesk VDI 7.0.1 включает в себя защитные механизмы, позволяющие при работе с терминальным сервером отключать устройства, подключенные к терминалу. Задача заключалась в том, чтобы взаимоувязать работу двух решений, а не просто убедиться в том, что они работают нормально. Такие задачи решаются профессионалами, одинаково понимающими теорию и практику защиты информации, и мы благодарны коллегам из “Увеон – облачные технологии” за эту совместную работу», – сказал Дмитрий Счастный, технический директор ОКБ САПР.

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