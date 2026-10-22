В BI.Zone PAM расширены возможности управления паролями и доступом к инфраструктуре

В версии 2.7 BI.Zone PAM добавили настройку расписания смены паролей, упростили подключение к ресурсам динамической инфраструктуры, а также доработали разграничение прав доступа и аудит изменений. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

В обновлении расширили список типов привилегированных учетных записей, для которых доступна автоматическая смена паролей. Администратор может создавать политики управления паролями и настраивать расписание ротации: назначать смену паролей на определенные даты или задавать периодичность. Дополнительно можно настраивать белые и черные списки дней и временных интервалов. Платформа автоматически меняет пароли и проверяет их по расписанию. При необходимости администратор может запускать ротацию или проверку вручную.

Артём Назаретян, руководитель BI.Zone PAM, сказал: «По оценкам команды BI.Zone PAM, 30–40% привилегированных учетных записей в разных системах имеют одинаковые или схожие пароли. Регулярная смена паролей по единым правилам сокращает период, в течение которого скомпрометированные учетные данные могут использоваться для атак на инфраструктуру. Автоматизация позволяет управлять ротацией централизованно и избавляет администраторов от необходимости вручную менять пароли в каждой целевой системе».

BI.Zone PAM поддерживает автоматическую смену паролей в Active Directory, кластерах Linux-серверов, Oracle, PostgreSQL и Platform V Pangolin DB. Для доменных учетных записей Active Directory доступны смена паролей и проверка их актуальности. Для Oracle поддерживаются кластерные конфигурации ADG и RAC.

Организации могут расширять перечень поддерживаемых систем с помощью собственных скриптов для ротации и проверки паролей. Перед запуском скрипта BI.Zone PAM проверяет его хеш-сумму и блокирует запуск, если она не совпадает с зарегистрированным значением.

При работе с Linux-кластером для одной учетной записи на всех узлах используется один пароль. Пользователь может подключаться к отдельному серверу или к кластеру по виртуальному адресу. Перед сменой пароля BI.Zone PAM проверяет доступность каждой целевой системы. Если хотя бы один узел недоступен, платформа не запускает ротацию и записывает в журнал аудита событие с указанием проблемного узла. Если ротация завершается неуспешно, пароль в хранилище секретов не меняется. Так платформа избегает рассинхронизации учетных данных и потери доступа к целевой системе.

В версии 2.7 BI.Zone PAM появились ad-hoc-подключения. Пользователь может подключиться к ресурсу по IP-адресу или полному доменному имени (FQDN), даже если ресурс заранее не добавлен в платформу. При этом адрес должен входить в диапазон, разрешенный администратором. Мастер подключений автоматически находит подходящие ресурсы по введенному адресу. Если платформе не удается разрешить FQDN, пользователь увидит предупреждение. Такой подход упрощает работу с динамической инфраструктурой: администратору не нужно заранее добавлять в платформу каждый сервер, а доступ ограничивается разрешенными диапазонами адресов.

Расширились возможности разграничения доступа. Теперь пользователи не видят в списках и отчетах объекты, контейнеры и политики, к которым у них нет доступа. Права на работу с разными сущностями внутри одного раздела разграничиваются на уровне контейнеров, в том числе с учетом принадлежности пользователей к отделам и группам.

Изменился способ хранения удаленных объектов: учетные записи, роли, воркеры и скрипты больше не стираются из базы данных, а помечаются как удаленные. Полная история изменений сохраняется для аудита и расследования инцидентов. При этом можно создать новый объект с теми же параметрами, не затрагивая историю прежнего объекта.

BI.Zone PAM — система управления привилегированным доступом по модели нулевого доверия (zero trust). Защищает критические цифровые системы, при этом не создает помех для управления ИТ-инфраструктурой. Платформа включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.