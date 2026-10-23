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«Нокстюрн» начал выявлять критическую уязвимость PHP в день ее раскрытия

21 октября разработчики PHP выпустили экстренные обновления для устранения двух критических уязвимостей CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619 с оценкой CVSS 9,2. Уязвимости позволяют удаленно выполнять код без аутентификации и требуют оперативного обновления PHP. «Нокстюрн», разработка направления информационной безопасности «СофтБаланс x сбсекьюрити», начал выявлять CVE-2026-109619 в день публикации информации об уязвимости. Специалисты команды проверили сайты и сервисы «СофтБаланс», обновили затронутые компоненты. На данный момент ресурсы компании защищены от этой уязвимости. Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

Информацию о CVE-2026-109619 специалисты «СофтБаланс x сбсекьюрити» направили через форму обратной связи в Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. В БДУ подтвердили получение сведений и сообщили об обновлении карточки уязвимости CVE-2026-109619.

Случай показал практическую ценность постоянного мониторинга: новая критическая уязвимость может появиться между плановыми аудитами, поэтому скорость ее обнаружения напрямую влияет на время, в течение которого инфраструктура остается под угрозой.

«Нокстюрн» позволяет регулярно проверять внешние ресурсы и выявлять новые уязвимости. Команда «СофтБаланс x сбсекьюрити» готова помогать другим компаниям проверять инфраструктуру, определять уязвимые компоненты и организовывать их устранение.

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