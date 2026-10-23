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Securitm получила лицензию ФСБ России на работы в области криптографической защиты информации

Российская компания ООО «Секъюритм», разработчик системы управления информационной безопасностью Securitm, получила лицензию ФСБ России на деятельность в области шифровальных (криптографических) средств. Лицензия № Л051-00105-00/06296474 предоставлена 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Секъюритм».

Лицензия дает компании право выполнять следующие работы: монтаж, установка, наладка и обслуживание шифровальных (криптографических) средств; разработка и производство информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием криптографических средств; обслуживание информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием криптографических средств; предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием криптографических средств.

Получение лицензии расширяет возможности сотрудничества с заказчиками. Наряду с разработкой и внедрением системы управления информационной безопасностью компания может выполнять предусмотренные лицензией работы по внедрению и сопровождению решений в области криптографической защиты информации.

В самой системе Securitm уже предусмотрены инструменты для организации учета СКЗИ. С использованием модуля активов можно вести электронные реестры средств криптографической защиты, учитывать ответственных лиц и связывать СКЗИ с информационными системами и другими объектами инфраструктуры. Механизмы задач и автоматизации позволяют организовать контроль учетных процессов и выполнения связанных мероприятий.

Лицензия ФСБ России дополняет действующие лицензии компании от ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации, а также на разработку и производство средств ее защиты. ПО Securitm включено в Единый реестр российского программного обеспечения и имеет сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия № 5019 от 25 декабря 2025 г.

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