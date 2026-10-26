Axoft и «Максофт» усилили кибербезопасность TravelLine

Axoft и «Максофт» завершили внедрение продуктов Positive Technologies – MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM и MaxPatrol EDR – в компании TravelLine, одном из крупнейших российских разработчиков облачных (SaaS) решений для гостиничного бизнеса. Проект охватил более 2 тыс. активов в распределённой инфраструктуре заказчика и создал технологическую основу для построения корпоративного центра мониторинга и противодействия киберугрозам (SOC). Об этом CNews сообщил представитель Axoft.

Российская ИТ-компания TravelLine входит в число лидеров рынка автоматизации гостиничного бизнеса. Экосистема компании включает 13+ интегрированных инструментов, в том числе модуль онлайн-бронирования, облачную систему управления отелем (PMS), менеджер каналов продаж с подключением к 300+ каналам дистрибуции, инструменты на базе искусственного интеллекта для анализа репутации и общения с гостями. Обработка данных о бронированиях десятков тысяч гостей ежесуточно, непрерывная интеграция с сотнями внешних систем и высокие требования к доступности сервиса делают вопросы информационной безопасности критически важными для TravelLine. В связи с этим компания приняла решение о построении собственного центра мониторинга и противодействия киберугрозам и централизованной системы мониторинга угроз.

Информационная безопасность TravelLine изначально строилась на комплексном подходе с использованием различных средств защиты и инструментов мониторинга. Вместе с тем масштабная распределённая инфраструктура, включающая удалённые площадки и сотни внешних интеграций, требовала постоянного развития механизмов защиты и повышения эффективности управления киберрисками. Следующим закономерным этапом развития системы информационной безопасности стало расширение возможностей централизованного мониторинга, совершенствование процессов управления уязвимостями и защиты конечных точек, а также формирование технологической базы для создания корпоративного центра мониторинга и противодействия киберугрозам (SOC).

По результатам анализа российского рынка TravelLine выбрала продукты Positive Technologies – MaxPatrol SIEM (централизованный сбор, обработка и корреляция событий ИБ), MaxPatrol VM (управление активами и уязвимостями), MaxPatrol EDR (защита конечных устройств, выявление сложных кибератак и реагирование на них), которые позволяют комплексно выстраивать кибербезопасность.

Над проектом работала объединенная команда системного интегратора «Максофт», центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, вендора и компании-заказчика. Перед началом технических работ инженеры провели детальное предпроектное обследование инфраструктуры TravelLine: изучили состав и топологию ИТ-среды, определили ключевые источники событий безопасности, уточнили технические требования и согласовали целевые параметры внедрения.

До начала промышленного развертывания команда провела пилотный проект в инфраструктуре заказчика. Это позволило проверить работу решений в реальных условиях эксплуатации, оценить качество обнаружения угроз, возможности централизованного мониторинга событий безопасности и управления уязвимостями, а также подтвердить соответствие выбранных инструментов задачам и ожиданиям компании.

На основе результатов обследования и пилотирования была разработана архитектура решения с учетом территориальной распределенности инфраструктуры TravelLine. Система была спроектирована в средненагруженной конфигурации с выносными коллекторами на удаленных площадках для сбора событий и сканирования активов.

В рамках основного этапа команда проекта установила продукты, провела их первичную настройку. Последовательно были реализованы следующие работы: инсталляция серверной инфраструктуры продуктов, развёртывание управляющего сервера и сервера агентов MaxPatrol EDR, установка и настройка коллекторов на удалённых площадках заказчика для централизованного сбора событий со всей распределённой инфраструктуры, подключены ключевые источники событий. В части MaxPatrol SIEM были настроены процессы сбора и обработки событий. По направлению MaxPatrol VM – полная инвентаризация сети, сканирование активов в режимах белого и чёрного ящика. В части MaxPatrol EDR созданы и настроены политики по сбору событий, обнаружению и реагированию на угрозы, сканированию узлов на наличие уязвимостей, далее – назначены на созданные группы устройств.

На финальном этапе проекта продукты были переданы в опытную эксплуатацию. Технические специалисты Axoft провели обучение сотрудников ИБ-службы заказчика работе с каждым из модулей: порядку обработки инцидентов в MaxPatrol SIEM, управлению уязвимостями – в MaxPatrol VM, реагированию на угрозы – через MaxPatrol EDR. По итогам опытной эксплуатации подготовлен полный комплект технической документации, необходимой заказчику для дальнейшего самостоятельного сопровождения и эксплуатации продуктов.

По итогам проекта компания TravelLine получила полностью развёрнутую и настроенную систему мониторинга и корреляции событий ИБ с охватом более 2 тыс. активов; систему управления уязвимостями с готовыми политиками, группами активов, панелями мониторингов и автоматической отчётностью; инструменты защиты конечных точек с настроенными политиками обнаружения и реагирования на угрозы. Создана технологическая основа для построения корпоративного центра мониторинга и противодействия киберугрозам.

«Внедрение позволило систематизировать работу ИБ-службы и обеспечить масштабируемую платформу для дальнейшего развития защиты инфраструктуры компании, обрабатывающей данные более 12 тыс. объектов размещения по всей России. Этот проект – наглядный пример того, как слаженная работа партнёра, дистрибьютора, вендора и заказчика позволяет в сжатые сроки выстроить комплексную защиту для высоконагруженной облачной (SaaS) платформы. Мы не просто развернули продукты – создали прочный фундамент, на котором TravelLine сможет масштабировать процессы кибербезопасности и выстроить полноценный центр мониторинга и противодействия киберугрозам», – отметил Ильшат Валеев, руководитель направления аналитических систем ИБ компании Axoft.

«Хотим отметить высокий уровень подготовки специалистов «Максофт Защита», их системный подход, а также готовность гибко учитывать наши требования на каждом этапе проекта. Проведенные работы позволили значительно повысить прозрачность процессов информационной безопасности, оперативно выявлять уязвимости и своевременно реагировать на потенциальные угрозы», – отметил Алексей Герасимов, технический директор (СТО) компании TravelLine.

«Основная сложность подобных проектов – не установка отдельных решений, а их интеграция в существующую инфраструктуру и процессы компании. В проекте с TravelLine мы уделили особое внимание предпроектному обследованию и пилотированию, чтобы система учитывала особенности распределенной ИТ-среды заказчика. Такой подход помог не только внедрить необходимые инструменты безопасности, но и создать основу для дальнейшего развития процессов мониторинга и реагирования на угрозы», – сказал Антон Морозов, руководитель по развитию направления информационной безопасности компании «Максофт».

«В 2025 г. ИТ-компании вошли в топ-5 самых атакуемых организаций России. На них пришлось 7% от всех реализованных атак. Поэтому им важно усиливать свою защищенность, – сказал Алексей Павлов, директор по развитию и сопровождению продуктов, Positive Technologies. – Мы рады, что один из крупнейших разработчиков облачных (SaaS) решений, выбрал нас для комплексного обеспечения безопасности. Внедрив сразу несколько решений – MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM и MaxPatrol EDR – компания TravelLine сделала серьезный шаг на пути к построению проактивной системы кибербезопасности, которая позволит противодействовать новейшим угрозам».