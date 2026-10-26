Катастрофоустойчивый кластер теперь доступен во всей линейке СУБД Jatoba компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД «Ятоба» и веб-интерфейса администратора СУБД на базе PostgreSQL — Jatoba Data Safe. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Выпущены версии СУБД «Ятоба» 18.6.1, 6.15.1, 5.19.1, 4.24.1, а также версия для Kubernetes на базе оператора CNPG и «Ятоба» версии 18.4.1. Jatoba Data Safe обновлен до версии 2.13. В обновлениях реализованы новые возможности и улучшения, которые повышают уровень защиты данных, катастрофоустойчивость и производительность, упрощают управление и мониторинг, оптимизируют работу СУБД. Компонент кластеров jaDog включен в версию Standard и теперь доступен заказчикам всех версий СУБД «Ятоба».

Кластеры jaDog теперь доступны заказчикам любых версий СУБД «Ятоба»

В связи со сложной геополитической обстановкой, негативно влияющей на отечественные центры обработки данных, для повышения сохранности данных и обеспечения более устойчивой работы и развития организаций заказчиков было принято решение включить катастрофоустойчивые и отказоустойчивые кластерные решения во все версии СУБД «Ятоба».

Дополнительно в компоненте кластеров jaDog реализовано хранение истории событий смены главного узла, расширена функциональность менеджера синхронизации файлов в рамках группы кластеров (все узлы удаленного кластера, разные узлы удаленных кластеров, все узлы бандла), определены и добавлены новые параметры мониторинга состояния кластера, появилась возможность через управляющий интерфейс или RestAPI просматривать текущий статус выполнения команд/процессов, а интегральный показатель здоровья кластера теперь рассчитывается как единый показатель, объединяющий несколько показателей разнородных параметров.

Добавлен новый функционал маскирования данных

Компонент позволяет анализировать схему базы данных и хранящиеся в таблицах данные, сопоставление по словарям, применять модель машинного обучения для определения, являются ли данные персональными, а также определять домен персональных данных. В том числе компонент предоставляет механизм составления меток безопасности, необходимых для дальнейшего взаимодействия с компонентом маскирования, по отчету профилирования.

Добавлен переработанный компонент защиты объектов баз данных

Предназначен для защиты таблиц (в том числе шардированных, партицированных), представлений, хранимых процедур и функции от действий со стороны суперпользователей. Также защищает от действий со стороны других компонентов СУБД. Совместим с большинством компонент, включая кластеры.

Улучшен высокопроизводительный кластер

Реализован алгоритм, обеспечивающий максимально строгий уровень согласованности транзакций для распределенного кластера на основе Сайтус. Алгоритм позволяет избавиться от аномалий распределенных систем, присущих системам с меньшим уровнем согласованности. Он гарантирует, что параллельное выполнение транзакций выглядит так, будто они исполняются строго одна за другой в некотором порядке, который согласуется с реальным временем.

Добавлен планировщик заданий по расписанию

Добавлен компонент pg_cron — планировщик для запуска SQL-регулярных задач непосредственно внутри баз данных.

Развитие веб-интерфейса администратора Jatoba Data Safe

Реализованы управление компонентом ja_Anonymizer в части формирования маскируемого дампа базы данных и поддержка авторизации в веб-интерфейсе с использованием SSO/Kerberos. Оптимизировано управление отказоустойчивым кластером (операции с узлами: добавление, удаление, режим обслуживания, сделать мастером [switchover, dc_promote]; операции с кластером: режим обслуживания; состояние кластера: Health events).

Также реализовано отображение метрик (доступный для СУБД и кластера объем, показатель здоровья узлов). Оптимизирована функциональность виджетов для 18-й версии СУБД. Реализовано отображение параметров сертификатов безопасности TLS (SSL), контейнеров PFX, используемых при подключении к элементам инфраструктуры (СУБД, кластерам, источникам данных и т. д.). Разработана документация по быстрому развертыванию Jatoba Data Safe с дополнительным программным обеспечением.

Другие изменения

В компонент журналирования событий информационной безопасности ja_seceventlog добавлен механизм исключающих фильтров. Допускается одновременное применение всех видов фильтров: предопределенные фильтры (или фильтры по умолчанию), включающие фильтры и исключающие фильтры. Событие регистрируется, если оно попадает либо под предустановленный фильтр, либо под включающий, и не попадает под исключающий фильтр.

SQL Firewall. Реализован механизм журналирования событий безопасности согласно ГОСТ Р 59548-2022. Данный механизм использует интерфейс API компонента журнала событий информационной безопасности. Также проведена работа по устранению найденных уязвимостей.

«Включение компонента катастрофоустойчивых кластеров в поставку всех версий СУБД «Ятоба» дает нашим заказчикам уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжили работу по усилению кибербезопасности и, в частности, добавили автоматическое выявление персональных данных. Развиваем мощные и удобные средства управления в Jatoba Data Safe. Приглашаем посетить наши вебинары, посвященные этим новинкам», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».