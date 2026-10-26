Sastav выпустила новую версию SCA: обновлён интерфейс, увеличена скорость работы и повышен контроль над уязвимостями

Компания ShiftLeft Security, российский разработчик решения Sastav для проверки кода на безопасность, выпустила новую версию модуля Sastav.SCA, отвечающего за поиск, инвентаризацию и оценку безопасности сторонних и Open Source (OSS)-библиотек, используемых в коде приложения.

Разработчики значительно расширили возможности анализа уязвимостей.

Для повышения стабильности и скорости работы была улучшена архитектура Sastav.SCA. Кроме того, полностью изменён интерфейс модуля. Теперь он выполнен в едином стиле с интерфейсом Sastav.SAST, что делает работу пользователей с продуктами линейки более комфортной.

В ходе изменений в Sastav.SCA добавили поддержку стандарта оценки CVSS 4.0 и проектов на платформе JMIX. Теперь система хранит, обрабатывает и отражает показатели CVSS 4.0, чтобы пользователь мог видеть актуальную информацию о критичности найденных уязвимостей.

Также в новой версии появились отдельные политики для контроля malware и protestware. Теперь можно вручную добавлять лицензии при настройке политик. Индикация срабатывания политик помогает быстро, прямо в списке репозиториев, увидеть, насколько критична уязвимость.

Ещё одно улучшение – больше контроля над ходом проверки: от ожидания и загрузки данных до анализа и подсчёта результатов. При возникновении ошибки Sastav.SCA подсвечивает этап, на котором произошёл сбой, и показывает подробную информацию о причине.

Новая версия модуля Sastav.SCA уже доступна для заказа. Решение поставляется как standalone-сервис.