Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Sastav выпустила новую версию SCA: обновлён интерфейс, увеличена скорость работы и повышен контроль над уязвимостями

Компания ShiftLeft Security, российский разработчик решения Sastav для проверки кода на безопасность, выпустила новую версию модуля Sastav.SCA, отвечающего за поиск, инвентаризацию и оценку безопасности сторонних и Open Source (OSS)-библиотек, используемых в коде приложения.

Разработчики значительно расширили возможности анализа уязвимостей.

Для повышения стабильности и скорости работы была улучшена архитектура Sastav.SCA. Кроме того, полностью изменён интерфейс модуля. Теперь он выполнен в едином стиле с интерфейсом Sastav.SAST, что делает работу пользователей с продуктами линейки более комфортной.

В ходе изменений в Sastav.SCA добавили поддержку стандарта оценки CVSS 4.0 и проектов на платформе JMIX. Теперь система хранит, обрабатывает и отражает показатели CVSS 4.0, чтобы пользователь мог видеть актуальную информацию о критичности найденных уязвимостей.

Также в новой версии появились отдельные политики для контроля malware и protestware. Теперь можно вручную добавлять лицензии при настройке политик. Индикация срабатывания политик помогает быстро, прямо в списке репозиториев, увидеть, насколько критична уязвимость.

Ещё одно улучшение – больше контроля над ходом проверки: от ожидания и загрузки данных до анализа и подсчёта результатов. При возникновении ошибки Sastav.SCA подсвечивает этап, на котором произошёл сбой, и показывает подробную информацию о причине.

Новая версия модуля Sastav.SCA уже доступна для заказа. Решение поставляется как standalone-сервис.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

В России выпущено Android-приложение для «госVPN», отслеживания БПЛА и поиска бензина. Оно ворует банковские данные и переписку

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Окошком ошиблись. Разработчики Linux слили в Сеть данные о критических «дырах» в ядре. Хакеры потирают руки

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Шпион в каждом доме. ТВ Samsung тайно следят за пользователями, даже если им прямо запретить

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще