MAR Consult: Цифровая безопасность детей глазами родителей

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к использованию мобильного интернета детьми. Проникновение мобильного интернета в жизнь детей ставит перед родителями новые вызовы, требующие баланса между безопасностью и доверием. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

С 1 марта 2027 г. появится возможность уведомлять оператора о передаче SIM-карты несовершеннолетнему, после чего оператор применит алгоритмы фильтрации контента. Родители проявляют высокую степень тревожности: 60% проверяют активность ребенка в телефоне ежедневно (28%) или несколько раз в неделю (32%).

Главный страх современного родителя – финансовые схемы и мошенничество (71%). На втором месте – общение с незнакомцами (60%), далее следуют игровая зависимость (58%), опасный контент (56%), вербовка в деструктивные группы (47%) и кибербуллинг (42%).

Несмотря на обилие софта, главным инструментом остается «ручной» контроль: 50% родителей вручную проверяют телефон ребенка, а 49% полагаются на словесные договоренности. Встроенные средства ОС (Family Link, экранное время) используют 29%, платные услуги операторов – лишь 15%, а сторонние антивирусы с функцией защиты семьи – 13%. 9% не используют ничего.

Это создает когнитивный диссонанс и усталость: 22% отмечают, что слежка портит доверие и вызывает конфликты, 16% жалуются, что дети легко обходят блокировки, еще для 16% барьером является стоимость подписок. 13% отмечают недостаточное количество категорий фильтрации, 10% - сложность настроек, 7% - ложные срабатывания, когда блокируется полезный контент. При этом 33% считают, что никаких проблем с текущими методами у них нет.

Делегирование полномочий оператору

Наблюдается четкий тренд на «аутсорсинг» цифрового родительства: 59% родителей готовы уведомить оператора о том, что SIM-карта используется несовершеннолетним, чтобы автоматически включить фильтрацию.

При этом 62% родителей предпочитают блокировку опасных ресурсов, из них 36% даже с риском ложных срабатываний, а 20% выбрали предупреждение ребенка о сомнительном контенте. Лишь 6% готовы оставить решение за самим ребенком.

Однако слепое доверие алгоритмам операторов отсутствует: 49% готовы доверить оператору фильтрацию, но хотят сами корректировать список. Еще 20% предпочитают формировать список разрешенных ресурсов вручную. Только 17% родителей полностью готовы положиться на алгоритмы.

Родители высоко ценят функции от операторов, которые закрывают базовые потребности в физической и финансовой безопасности. Полезными признали функции: блокировку платных подписок и списаний (80%), фильтрацию опасного недетского контента (79%), геолокацию ребенка (79%), отчет о посещенных сайтах (71%), блокировку звонков и сообщений с незнакомых номеров (71%), ограничение времени в интернете (63%).

При этом большинство родителей хотят получать от опратора SMS-отчет о попытках ребенка зайти на заблокированные ресурсы: в виде краткой сводки раз в неделю (38%), детальный отчет по каждой попытке хотят 24%, 20% хотят отчет о систематических попытках зайти на запрещенные ресурсы. И только 15% считают SMS-уведомления чрезмерной слежкой, разрушающей доверие.

«Серые» SIM-карты

Две трети родителей (61%) верят, что автоматическая привязка фильтрации к статусу несовершеннолетнего поможет решить эту проблему покупки SIM-карт на чужие данные для детей. И 19% скептиков считают, что это не сработает.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «У родителей появляется цивилизованный инструмент защиты детей в цифровой среде и снимает с родителей бремя тотального ручного контроля. Оператор берет на себя базовую гигиену трафика – защита работает на уровне самой сети. Однако передавая оператору данные о возрасте ребенка, взрослые фактически легализуют передачу чувствительной информации в коммерческую базу данных. Как именно эти сведения будут защищены от утечек и не будут ли они использоваться для агрессивного таргетирования семейной рекламы – пока большой вопрос. Остается риск ложных срабатываний фильтров: под блокировку могут попасть образовательные порталы, научные статьи по биологии или медицине, а также легальные творческие сообщества, что потребует от родителей сложной процедуры ручной разблокировки через техподдержку. Помимо этого, существует риск создания иллюзии безопасности, ведь технически продвинутые подростки могут обойти ограничения и вернуть контроль в «серую» зону, а родители, полагаясь на статус «детской» SIM-карты, могут потерять бдительность».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2026 г.