Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость StarVault и СУБД Jatoba

Разработчик ПО Orion soft и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов — системы управления секретами StarVault и СУБД Jatoba. Совместное использование решений позволяет организациям выстроить многоуровневую систему защиты от управления доступом к базам данных до безопасного хранения учетных данных. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

В ходе тестирования специалисты подтвердили возможность централизованного управления секретами, необходимыми для работы СУБД и приложений, взаимодействующих с ней. В частности, была проверена работа механизмов защиты данных Jatoba в связке с инструментами управления жизненным циклом секретов StarVault.

«”Ятоба” обеспечивает защищенное хранение и обработку данных: есть модули для разграничения доступа на уровне таблиц, шифрования, контроля привилегий и защиты исходного кода процедур. А StarVault берет на себя задачу безопасного хранения всего, что нужно приложениям для работы: паролей, API-ключей, токенов, сертификатов. Вместе они создают замкнутую систему: данные в СУБД защищены, а все "пароли к замкам" (секреты) хранятся и ротируются централизованно и тоже под защитой», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro
Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro Маркет

На практике такая связка решений позволяет компаниям реализовать принцип Zero Trust на уровне работы с данными. Администратор может настроить автоматическую ротацию паролей к СУБД Jatoba через StarVault, что делает скомпрометированные учетные данные бесполезными для злоумышленника за короткий промежуток времени. При этом графический интерфейс управления Jatoba в сочетании с политиками доступа StarVault дает полный контроль над тем, кто, когда и с какими правами получил доступ к критически важной информации.

«Вместо хранения секретов в конфигурационных файлах приложений или в открытом виде в коде система запрашивает их у StarVault в режиме реального времени, что минимизирует риск утечки. Мы объединяем возможности глубокой защиты внутри базы данных и централизованного управления секретами вне ее, что значительно снижает риски человеческой ошибки и несанкционированного доступа к корпоративным данным», — отметил Алишер Камалов, лидер продукта StarVault Orion soft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще