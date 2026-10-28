Группа компаний «СПБ» и АО «НППКТ» договорились о стратегическом сотрудничестве

Группа компаний «Системы практической безопасности», разработчик и производитель средств криптографической защиты информации, и АО «НППКТ», вендор защищенного отечественного общесистемного программного обеспечения, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоялось 8 октября 2026 г.

В рамках сотрудничества запланированы разработка и развитие совместных решений для повышения защищенности информационных систем российских организаций. Одно из направлений – усиление операционной системы «ОСнова» средствами криптографической защиты информации производства ГК «СПБ». Кроме того, планируется применение ОС «ОСнова» в существующих и разрабатываемых продуктах ГК «СПБ».

«Наше партнерство позволит создать совместные продукты для обеспечения кибербезопасности информационных систем, в том числе субъектов КИИ, где особенно критично использование отечественных надежных средств защиты», — отметил Дмитрий Смирнов, генеральный директор ООО «СПБ».

«Защита информации — это не просто технология, это стратегический приоритет для развития отечественной IT-индустрии. Партнерство с ГК «СПБ» открывает новые возможности для создания инновационных продуктов в сфере информационной безопасности», — сказал Сергей Васильев, заместитель генерального директора АО «НППКТ».