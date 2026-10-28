Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Инфосистемы Джет» провела тестирование PT NGFW 1.11

Эксперты «Инфосистемы Джет» протестировали межсетевой экран нового поколения PT NGFW версии 1.11 разработки компании «ТризТех». С момента предыдущих испытаний версии 1.7.2 в продукте появились возможности, востребованные в корпоративных сетях. Специалисты проверили функциональные возможности решения и провели нагрузочное тестирование на платформе PT NGFW 3010 — начальной модели третьей серии.

Среди ключевых нововведений, успешно прошедших испытания, эксперты выделили:

Защищенный удалённый доступ: поддержка RA VPN для безопасного и удобного подключения сотрудников к корпоративным ресурсам.

Маршрутизация: поддержка ECMP, PBR, BFD и Graceful Restart для OSPF и BGP, что расширяет возможности управления трафиком и обеспечивает отказоустойчивость.

Сетевые технологии: поддержка туннелей GRE и GRE over IPsec, а также Jumbo Frames для передачи Ethernet-кадров увеличенного размера.

Контентная фильтрация: поддержка wildcards в URL-категориях и интеграция по протоколу ICAP с внешними системами защиты, включая DLP-решения и песочницы.

Централизованное управление и мониторинг: отказоустойчивый кластер системы управления, выделенные сборщики журналов, поддержка SNMP, авторизация администраторов через LDAP и RADIUS. Также улучшены интерфейс управления и возможности поиска и фильтрации правил в политиках безопасности.

Диагностика: расширенные инструменты поиска и анализа неисправностей, включая журналы IPsec, просмотр ARP-таблиц и встроенный захват сетевого трафика.

Все перечисленные возможности успешно прошли лабораторные испытания, подтвердив работоспособность в проверенных сценариях.

«С момента нашего предыдущего тестирования PT NGFW заметно изменился — и речь не только о числе новых функций. Для инженеров не менее важными остаются удобства настройки, возможность быстро разобраться в работе системы и наличие инструментов для диагностики проблем. Мы видим, что производитель уделяет внимание этим аспектам, а результаты испытаний подтверждают существенный прогресс продукта», — отметил Илья Ярощук, инженер по информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Нагрузочное тестирование PT NGFW версии 1.11 на платформе PT NGFW 3010 показало пропускную способность более чем в два раза выше заявленных в даташите значений. Полученные результаты сопоставимы с предыдущим тестированием PT NGFW версии 1.7.2 на платформе PT NGFW 2010, где превышение также оказалось двукратным. Это указывает на предсказуемое масштабирование производительности независимо от версии и аппаратной платформы.

«С самого начала проекта Jet NGFW Lab мы придерживались принципа максимальной прозрачности. Все проверяемые функции, все нагрузочные тесты можно воспроизвести самому и убедиться в корректности публикуемых данных. Эта бескомпромиссность пугает некоторых молодых вендоров, но коллеги из «Тризтех» заслужили уважение нашей команды своей открытостью и готовностью к тестированию, где изначально за образец мы брали лучшие западные решения, которые развивались десятилетиями. Несмотря на то, что NGFW от «Тризтех» на рынке относительно недавно, решение показало достойный результат на тесте», — отметил Андрей Янкин, Руководитель дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще