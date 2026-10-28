Мошенники выдают базовые настройки телефона за слежку

«Т-Банк» обнаружил новую схему обмана. Мошенники используют базовые инженерные настройки смартфонов, чтобы убедить людей в тотальной прослушке телефона и заставить отдать все сбережения. Они делают ставку на психологические манипуляции и то, что человек не всегда понимает, как работают технологии. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Как устроена схема обмана

Сначала человеку звонят под бытовым предлогом: предлагают заменить ключи от домофона, забрать посылку или получить подарок. Задача мошенников на этом этапе — убедить жертву назвать код, который они сами же и присылают в СМС.

Этот код не несет технической угрозы и не дает доступа к сервисам или счетам. Он нужен мошенникам только как предлог, чтобы разыграть дальнейшую схему со взломом.

Через некоторое время жертве звонит лжесотрудник государственных органов. Он утверждает, что мошенники получили доступ к личному кабинету, где хранятся персональные данные и сведения о документах, и якобы успели оформить генеральную доверенность на распоряжение всеми банковскими счетами на имя опасного экстремиста.

Чтобы «спасти» человека, ему предлагают пройти диагностику на фишинговом сайте, имитирующем государственный портал. В процессе проверки очередной «специалист» просит набрать на телефоне команду *#62# — якобы для выявления скрытой слежки

Когда человек вводит команду, на его телефоне высвечивается незнакомый номер. Мошенники утверждают, что именно с этого номера происходит перехват всех звонков и СМС. Для того, чтобы обезопасить все деньги потенциальную жертву убеждают закрыть вклады, оформить кредиты и передать наличные курьеру, который положит их на безопасный счет.

Что происходит на самом деле

Команда *#62# — это системный код. Он показывает статус переадресации звонков и сообщений в моменты, когда телефон выключен, разряжен или находится вне зоны доступа.

Незнакомый номер, который пугает жертву на экране, — это обычный служебный номер сотового оператора. Например, сервис голосовой почты или СМС-уведомлений «Вам звонили». Злоумышленники просто используют неосведомленность людей о скрытых настройках связи, чтобы симулировать слежку.

Как защитить свои сбережения

Если незнакомые вам люди по телефону говорят о потере денег, уголовных делах или взломах ведомств — прервите разговор.

Сами найдите официальный телефон организации в поисковике и перезвоните для проверки.

Если вы набрали команду *#62# и сомневаетесь в увиденном номере, скопируйте его и проверьте в интернете либо обратитесь в поддержку своего мобильного оператора.

Никогда и никому не говорите коды из СМС.