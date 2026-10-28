Ozon: мошенники все чаще маскируются под привычные сервисы

Мошеннические схемы меняются вместе с рынком и привычками пользователей: злоумышленники обновляют сценарии и маскируют их под знакомые предложения и обращения от различных организаций. Эксперты Ozon рассказали, как устроены такие схемы и что поможет распознать обман.

Новые сценарии мошенничества охватывают самые разные сферы жизни. Злоумышленники изучают изменения рынка: анализируют новости компаний, изменения законодательства и новые инициативами — и используют это в своих схемах. Чаще всего они обращаются от имени знакомой организации, которая не вызывает подозрений. Одна из распространенных схем — звонки и сообщения якобы от маркетплейсов, представителей поликлиник, интернет-провайдеров, туроператоров, управляющих или энергетических компаний. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В сообщении предлагают записаться на вакцинацию, сменить тариф, оплатить тур, получить новые ключи от домофона, оформить перерасчет за электроэнергию или по-быстрому заработать, оставив отзыв на товар. Затем человеку направляют ссылку на поддельный сайт, предлагают установить приложение или просят назвать код из СМС, с помощью которого получают доступ к данным аккаунтов или банковских счетов. При этом важно помнить, что любые представители служб безопасности или сотрудники маркетплейса не обращаются к пользователям напрямую через мессенджеры, не просят сообщить код из СМС или заранее оплатить товар по присланному штрихкоду. Такое обращение — первый сигнал о том, что вы стали жертвой мошенников.

В других случаях злоумышленники убеждают человека, что его сбережения находятся под угрозой. Пользователю могут прислать уведомление от сотрудника банка о большом списании, которое необходимо срочно отменить или подтвердить. Ссылка для отмены операции ведет на фишинговый сайт, а вложенный ZIP-архив или файл в формате APK может содержать вредоносную программу.

Мошенники атакуют и бизнес: часто сотрудники могут получить сообщение от имени руководителя с просьбой пройти «цифровизацию трудового стажа» через специального бота. Другой повод — уведомление от облачного сервиса о повреждении данных, блокировке аккаунта или срочной компенсации за сбой. В таких сообщениях злоумышленники предлагают открыть вложение, перейти по ссылке, сообщить платежные данные или предоставить удаленный доступ к рабочему аккаунту.

«С каждым годом мошенники все быстрее адаптируют свои схемы к изменениям в цифровой среде: используют названия новых сервисов и учитывают меняющиеся привычки россиян. По мере развития цифровых услуг у злоумышленников появляются новые поводы для обмана. Только с начала 2026 г. Ozon заблокировал около 200 поддельных приложений и более 11 тыс. фишинговых ресурсов. Поэтому даже в привычной ситуации важно сохранять бдительность и соблюдать базовые правила информационной безопасности», — отметил Михаил Лобов, руководитель группы повышения осведомленности в Ozon.

Как защититься от мошенников

Не сообщайте посторонним коды из СМС, пароли и платежные данные.

Не переходите по ссылкам из неожиданных сообщений и не открывайте неизвестные архивы или APK-файлы.

Не устанавливайте приложения и не предоставляйте удаленный доступ по просьбе незнакомцев.

Проверяйте информацию в официальном приложении, на сайте организации или по указанному там номеру.

Не переводите деньги на «безопасные счета» и не вносите предоплату под давлением.

Если данные уже переданы, обратитесь в банк и службу поддержки, смените пароли, завершите незнакомые сеансы и сохраните переписку.