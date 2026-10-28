UserGate открывает доступ к базе стратегических исследований рынка ИТ и ИБ

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, открывает бесплатный доступ к базе собственных аналитических исследований. Отчеты, ранее носившие непубличный характер, теперь доступны на корпоративном портале компании. Этот шаг направлен на повышение прозрачности отечественного рынка ИТ/ИБ и формирование доказательной базы для принятия стратегических решений бизнесом и инвесторами. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В условиях структурной трансформации экономики и курса на технологическую независимость рынок ИТ и ИБ сталкивается с дефицитом прикладной аналитики. UserGate проводит регулярные исследования, охватывающие не только сегмент кибербезопасности, но и смежные ИТ‑отрасли.

Публикуемые материалы охватывают широкий спектр критически важных для бизнеса и инвесторов направлений. В частности, аналитики UserGate рассматривают макроэкономику отечественного рынка ИБ, включая оценку его объема и прогнозы развития. Значительное внимание уделено инвестиционным трендам: динамике бюджетов (CAPEX и OPEX), приоритетам расходов в условиях оптимизации и реальным потребностям компаний в решениях различных классов в контексте курса на импортозамещение. Кроме того, в отчетах глубоко анализируется поведение C‑level: изучаются ожидания и требования топ‑менеджмента (CIO, CISO, CEO) к развитию ИТ‑инфраструктуры, внедрению перспективных технологий и формированию архитектуры сетевого доверия.

Открытая публикация данных позиционирует UserGate не только как вендора, но и как отраслевого аналитика, формирующего профессиональную повестку. Доступ к отчетам получат ИТ‑директора, специалисты по инфобезопасности, независимые эксперты, отраслевые аналитики и финансовые журналисты.

«Задача стратегической аналитики — снижать неопределенность при принятии решений. Мы изучаем потребности заказчиков, их опыт применения технологий и требования к развитию инфраструктуры. Эти данные помогают UserGate определять приоритеты развития продуктов и сервисов. Публикуя исследования, мы хотим дать заказчикам и партнерам дополнительную основу для планирования инвестиций и оценки технологических решений. Открытое обсуждение данных и выводов помогает выстраивать предметный диалог с рынком и укреплять доверие», — сказала директор по стратегической аналитике UserGate Юлия Косова.

Ознакомиться с массивом аналитических данных и скачать актуальные отчеты можно в специальном разделе на официальном сайте UserGate. База будет регулярно пополняться новыми исследованиями по мере изменения рыночной конъюнктуры.