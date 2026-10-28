Xello и РТ-ИБ подписали соглашение о сотрудничестве

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и «РТ-Информационная безопасность» (РТ-ИБ), российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены развивать совместные проекты, которые укрепят киберзащиту предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом CNews сообщили представители Xello.

Стороны будут обмениваться технологической и отраслевой экспертизой, вырабатывать общие подходы к безопасности и продвигать объединенные компетенции на рынке. Отдельное внимание партнеры уделят промышленным предприятиям — специфике их информационных систем и требованиям к надежности ключевых процессов.

Технологическая экспертиза Xello раскрывается в двух платформах компании. Xello Prisma охватывает задачи защиты ИТ-инфраструктуры — от раннего обнаружения злоумышленников в сети до выявления атак и рисков, связанных с айдентити. Xello Datacube защищает корпоративные данные по модели «нулевого доверия» (Zero Trust): создает на устройстве изолированное, зашифрованное и централизованно управляемое пространство для работы с информацией.

РТ-ИБ, в свою очередь, вносит в сотрудничество отраслевую экспертизу и практический опыт в области мониторинга компьютерных инцидентов, реагирования на них, анализа защищенности и сопровождения систем защиты информации, накопленный в условиях постоянного воздействия киберугроз. Мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты осуществляются силами центра мониторинга и реагирования RT Protect SOC. Предотвращение компьютерных атак обеспечивается применением продуктов экосистемы RT Protect, в том числе флагманского продукта RT Protect EDR, представляющего собой систему обнаружения целенаправленных атак и сложных угроз.

«Защита компаний из стратегических секторов экономики требует тесного взаимодействия разработчиков технологий и команд с глубоким отраслевым опытом. РТ-ИБ обеспечивает информационную безопасность организаций Госкорпорации Ростех и знает специфику промышленных предприятий. В этом партнерстве мы видим возможность шире применять превентивный подход в сложных корпоративных средах. Вместе мы сможем комплексно защищать ИТ-инфраструктуру и корпоративные данные, помогая заказчикам поддерживать бесперебойную работу ключевых процессов», — отметил Александр Щетинин, генеральный директор Xello.

«Для предприятий ОПК киберустойчивость тесно связана с непрерывностью деятельности: сбои в корпоративных ИТ-системах и компрометация критически важных данных могут затруднить решение производственных и управленческих задач. Поэтому важно выявлять злоумышленников до того, как они получат доступ к ключевым ресурсам, и надежно защищать конфиденциальную информацию. Технологии и экспертиза российского разработчика Xello в сочетании с нашим опытом расширят возможности киберзащиты промышленных организаций. Мы рассчитываем, что партнерство станет основой для новых совместных проектов», — сказал Артем Сычев, первый заместитель генерального директора РТ-ИБ.