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«Актив» выпустила «Рутокен База 1.2.8»

Компания «Актив» объявила о выпуске новой версии программного комплекса «Рутокен База 1.2.8». Обновление выводит систему управления жизненным циклом ключевых носителей на принципиально новый уровень, предлагая ИТ-подразделениям и службам ИБ расширенную функциональность для работы в высоконагруженных и регулируемых средах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Актив».

Ключевые возможности обновления:

Расширенное управление токенами. Администратор может выполнять полный спектр операций с носителями непосредственно из интерфейса: блокировку и разблокировку токенов, создание ключей, а также создавать запрос на сертификат и запись полученных сертификатов на носитель.

Упрощение взаимодействия с большим количеством ключевых носителей. Реализована возможность подключения любого токена «из коробки». При подключении к ПК администратора вся информация об устройстве автоматически открывается в режиме администрирования — это упрощает первичную настройку и инвентаризацию.

Пользовательский контроль. Добавлен компонент Tray для взаимодействия с пользователем. Он позволяет контролировать состояние агента и получать оперативную информацию о подключенных токенах.

Массовые операции. Внедрена поддержка массовых действий над объектами учета, включая массовую выдачу ключей через импорт данных из файла. Это значительно снижает трудозатраты администраторов при выдаче и постановке на учет токенов и сертификатов большого количества сотрудников.

Учет программных и аппаратных СКЗИ. Существенно расширены возможности учета программных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и СЗИ, а также добавлен учет сертификатов TLS.

Гибкое управление жизненным циклом. Появилась возможность возврата, отмены постановки на учет и повторной постановки на учет поддерживаемых СКЗИ/СЗИ.

Новая версия «Рутокен База 1.2.8» ориентирована на средние и крупные организации, где вопросы централизованного управления КЭП и соответствия требованиям ФСБ России и ФСТЭК России стоят особенно остро. Решение востребовано в финансовом секторе, госструктурах, здравоохранении, образовании, а также на объектах критической инфраструктуры.

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