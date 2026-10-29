Будущее уже здесь: каждая третья крупная компания в мире назвала ИИ-агентов перспективной технологией в сфере кибербезопасности

По данным* внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского», треть крупных организаций в мире (33%) считает ИИ-агентов перспективной технологией для внедрения в сферах кибербезопасности и информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На втором месте — платформы для обеспечения безопасности ИИ: их перспективными назвали 30% респондентов. Замыкает тройку сильный ИИ (Artificial General Intelligence, AGI) — его потенциал отмечают 27% опрошенных.

«Для многих компаний внедрение ИИ становится необходимым условием сохранения конкурентоспособности. Однако важно не просто осваивать новые технологии, а понимать связанные с ними риски и уметь управлять ими. В конечном счёте выиграют те организации, которые смогут использовать потенциал ИИ, не ставя под угрозу безопасность бизнеса. Один из способов этого добиться — кибериммунитет: подход, при котором безопасность ИИ-систем и агентов закладывается ещё на этапе их проектирования», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Новые возможности — новые риски. Поскольку ИИ-агенты становятся всё более распространёнными в организациях, обнаружение, отслеживание и контроль таких инструментов являются одной из ключевых задач для ИБ-команд.

«ИИ-агенты и связанные с ними инструменты всё активнее используются в корпоративной инфраструктуре. Они могут выполнять различные действия с правами пользователя, в том числе обращаться к данным, запускать команды и взаимодействовать с внешними сервисами. Это создает новые ИБ-риски, особенно если использование таких инструментов происходит вне контроля службы безопасности и без применения проработанных политик безопасности. Чтобы извлечь максимум пользы из технологии, организациям нужны современные средства защиты, включая сервисы киберразведки экспертного уровня, обеспечивающие полную видимость ландшафта угроз и позволяющие выявлять и предотвращать риски, в том числе связанные с ИИ», — сказал Владимир Кусков, руководитель лаборатории антивирусных исследований в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» внимательно следит за развитием технологий и постоянно обновляет свои решения, чтобы своевременно реагировать на новые угрозы. Чтобы снизить риски, связанные с ИИ-агентами, эксперты рекомендуют организациям: отслеживать изменения в ландшафте киберугроз, чтобы оставаться в курсе актуальных сценариев использования ИИ-агентов злоумышленниками; использовать решения для защиты конечных устройств; установить решение для контроля и ограничения запуска ИИ-агентов; анализировать установленные приложения и ИИ-агенты, чтобы выявлять потенциально вредоносные инструкции (скиллы), в том числе загруженные из ненадежных внешних источников.

* Опрос проведен в 2026 г. В нем приняли участие 1,8 тыс. сотрудников, которые отвечают за кибербезопасность в организациях из разных отраслей в 18 странах, включая Россию.