Четверть всех сложных схем обмана мошенников приходится на Петербург и Краснодар

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные звонки в России с января по сентябрь 2026 г. Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по заблокированным спам-звонкам (6% от общефедерального числа). При этом Северная столица вместе с Краснодаром возглавили антирейтинг регионов по сложным сценариям обмана: на оба города приходится по 25% всех выявленных случаев, когда мошенники звонят несколько раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хотя и общее число спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизилось на 27% по сравнению с началом 2025 г., активность мошенников в северо-западных регионах сохраняется. Недоброжелатели делают ставку на сложные сценарии обмана. Аналитики отмечают, злоумышленники используют серию звонков, чтобы вызвать у потенциальных жертв чувство доверия и заполучить доступ к персональным данным. Решение на базе искусственного интеллекта МТС оградило петербуржцев с января по сентябрь 2026 г. более чем от 115 млн нежелательных вызовов.

По данным исследования, чаще всего жителям досаждали под видом пенсионных и социальных служб, государственных органов, почты и маркетплейсов. До одного петербуржца пытались дозвониться почти 19 тыс. раз. Все попытки были своевременно выявлены и заблокированы «Защитником».

«Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана в Петербурге и Ленобласти: на смену простым звонкам приходят сложные сценарии, цель которых — кража личной информации и финансов. Поэтому мы развиваем решения, которые помогают противостоять киберугрозам. Наши инструменты на базе умных алгоритмов проверяют каждый подозрительный вызов по сотне признаков в режиме реального времени. Система не просто блокирует спам, она предупреждает пользователя о потенциальной угрозе прямо во время звонка, и, что немаловажно, помогает защитить его близких. Если мошенник попытается связаться с ребенком или пожилым родственником абонента, сервис сразу же оповестит его о рисках», —отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.