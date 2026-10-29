«Гарда» усилила защиту корпоративных данных и расширила контроль коммуникаций

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, представила новую версию «Гарда DLP». Обновление расширяет возможности предотвращения утечек на рабочих станциях, усиливает контроль корпоративных коммуникаций и упрощает взаимодействие с другими ИБ-системами. Новые функции позволяют компаниям снижать риски компрометации информации и сокращать время реагирования на инциденты.

В новой версии усилены механизмы предотвращения утечек на рабочих станциях. Windows-агент получил возможность блокировать действия пользователя непосредственно на его компьютере. При попытке скопировать файлы на USB-накопитель или отправить письмо через десктопный почтовый клиент система анализирует содержимое данных и контекст операции. Если обнаружена конфиденциальная информация, передача блокируется до того, как данные покинут рабочее место. Это позволяет предотвращать утечки непосредственно в момент потенциально опасного действия.

«Гарда DLP 6.6» может блокировать экран или завершать пользовательскую сессию на компьютерах под управлением Windows и Linux при выявлении потенциальных рисков. Команду на блокировку способен отправить не только администратор DLP, но и другая система безопасности. В частности, протестирована интеграция с «Гарда DBF». Это позволяет автоматизировать взаимодействие между средствами защиты информации и сократить время реакции на потенциальные инциденты.

Отдельное внимание уделено контролю передачи данных через мессенджер «Макс». В решении реализован перехват исходящих сообщений и файлов. Администратор «Гарда DLP» получает уведомление при возникновении риска компрометации информации. Контроль осуществляется независимо от версии и протокола мессенджера, что позволяет компаниям снижать риски утечки конфиденциальной информации и обеспечивать защиту корпоративных коммуникаций при использовании отечественных решений.

Расширены интеграционные возможности системы. Новый универсальный коннектор ICAP обеспечивает контроль информационных систем без ограничений по объему анализируемых данных и позволяет подключать новые системы без ожидания следующего релиза. Благодаря поддержке каталога пользователей ALD Pro компании могут переходить с Microsoft Active Directory на отечественное решение без пересмотра действующих политик DLP и снижения уровня защиты от утечек.

В обновлении также усовершенствован анализ информации. Добавлена возможность использования альтернативного инструмента извлечения текста из изображения – модуль OCR Content AI – для повышения скорости обработки и точности распознавания текста на изображениях. Расширены возможности агентов: реализована поддержка «Ред ОС 8», в Linux-агенте появился перехват текста из буфера обмена и универсальный механизм контроля вложений в браузерах. Для Linux- и macOS-агентов добавлено извлечение URL, позволяющее получать более полную информацию о посещении сайтов и контролировать веб-мессенджеры.

«В новой версии «Гарда DLP» мы расширили возможности анализа данных и усилили механизмы предотвращения утечек на рабочих станциях, а также подготовили новые группы политик безопасности для выявления рисков, связанных с передачей учетных записей, сертификатов, конфигураций и HR-данных. В отчетах по событиям теперь отображаются IP-адреса и имена рабочих мест. Это позволяет ИБ-специалистам быстрее анализировать инциденты и сокращать время на поиск необходимых сведений. Компании смогут выстраивать более комплексную защиту конфиденциальной информации и оперативнее реагировать на потенциальные угрозы», – сказал Илья Иванов, руководитель продукта «Гарда DLP».