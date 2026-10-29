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Количество отраженных DDoS-атак на Rutube в III квартале 2026 г. выросло в 2,4 раза

По данным «ГПМ Цифровые Инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», в III квартале 2026 г. было отражено 300 DDoS-атак, что в 2,4 раза превышает показатель за второй квартал. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Всего в III квартале 2026 г. было отражено свыше 530 атак — это больше чем за аналогичный период 2025 г. в 4,5 раза и на 140% больше чем за весь 2025 г.

«Искусственный интеллект изменил не только технологию, но и экономику кибератак. Это не означает, что каждая атака будет успешной, однако значительно снижает стоимость ее подготовки и запуска. Сценарии, для разработки и адаптации которых раньше требовались квалифицированная команда и недели работы, становятся доступнее, быстрее тиражируются и применяются в массовом масштабе. Поэтому кратный рост числа киберинцидентов — это не просто очередной всплеск активности, а признак перехода злоумышленников к конвейерной модели с помощью ИИ. Мы продолжаем усиливать цифровую устойчивость наших видеоплатформ, сокращая время от обнаружения угрозы до ее локализации, автоматизируя реагирование и выстраивая ИТ-инфраструктуру так, чтобы интенсивность внешних угроз не влияла на стабильность сервисов, их работоспособность и доступность для зрителей и авторов», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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