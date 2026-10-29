Российский бизнес готов страховать киберриски, но не понимает что именно покрывает полис

Кибератаки для российского бизнеса становятся не только технической, но и финансовой и репутационной проблемой. Компании сталкиваются с простоями, регуляторными штрафами, утечками данных и прямыми денежными потерями, однако пока чаще пытаются минимизировать эти последствия за счет технической защиты и договорного переноса ответственности, чем использовать финансовые инструменты. К такому выводу пришел «Кибердом» по итогам исследования подходов российского бизнеса к управлению финансовыми последствиями кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

В опросе приняли участие 120 CISO, ИT-директоров, ИБ-специалистов и руководителей ИБ-компаний во II квартале 2026 г.

Главным инструментом управления киберрисками для компаний остаются инвестиции в технические средства защиты: их назвали 64% респондентов. Еще 39% компаний переносят часть рисков на подрядчиков через договорную ответственность. При этом 27% пока вообще не выработали отдельного подхода к управлению финансовыми последствиями киберинцидентов. Киберстрахование используют только 13% компаний.

При этом потенциальный спрос на страхование заметно выше текущего уровня проникновения. Помимо 13% компаний, у которых уже есть полис, еще 7% находятся в процессе выбора страховщика, а 20% планируют застраховаться в течение года. Таким образом, 41% опрошенных компаний уже застрахованы или находятся в активной фазе принятия решения о покупке.

Среди компаний, которые не имеют полиса и не планируют его покупать, 62% называют главной причиной непонимание того, что именно покрывает страховой продукт: условия воспринимаются как слишком размытые. На втором месте — отсутствие доверия к технической экспертизе страховщиков: 42% сомневаются, что страховые компании достаточно хорошо понимают специфику ИT и информационной безопасности. Еще 37% считают более эффективным направить те же средства непосредственно на защиту инфраструктуры. Отсутствие серьезных инцидентов и, как следствие, невысокую воспринимаемую потребность в страховании отметили 27%.

Таким образом, рынок сталкивается скорее с проблемой доверия к продукту и его понятности, чем с отсутствием интереса к самой идее финансовой защиты от киберрисков. Это подтверждается и критериями выбора страховщика: 72% респондентов считают наиболее важными понятные и широкие условия покрытия без скрытых исключений. Оперативное урегулирование убытков при инциденте занимает второе место с 52%, репутация и финансовая надежность страховщика — 40%. Стоимость полиса оказалась только на четвертой позиции — ее отметили 38% опрошенных.

При этом интерес к подобному продукту уже сформирован: 39% респондентов изучали предложения нескольких страховщиков, еще 47% слышали о киберстраховании, но пока не разбирались в теме подробно. Впервые услышали о таком продукте только 14% опрошенных.

В числе наиболее критичных для компаний рисков лидируют программы-вымогатели и утечки персональных данных с регуляторными штрафами — их отметили 50% респондентов. На третьем месте оказался простой бизнеса из-за киберинцидента — 43%. DDoS-атаки и отказ в обслуживании отметили 37%, хищение денег со счетов в результате фишинга или компрометации электронной подписи — 32%.

Эти результаты показывают, что для бизнеса важен прежде всего понятный финансовый результат инцидента: сколько будет стоить простой, штраф или восстановление после атаки и сможет ли страховой продукт компенсировать эти потери. Прозрачность покрытия — ключевое условие развития продукта на рынке.

Еще один сигнал, говорящий о незрелости полиса — отсутствие единого центра принятия решения. В 34% компаний решение о покупке киберстрахования принимает CEO или совет директоров. В 21% решение принимается совместно CISO и финансовым блоком, еще в 11% CISO принимает его самостоятельно. При этом в 23% компаний пока нет ни выделенного ответственного, ни сформированного процесса принятия такого решения.

Разница заметна и в отношении к бюджету. 30% респондентов затруднились назвать обоснованный годовой взнос на киберстрахование. При этом в компаниях от 500 сотрудников уже значительно чаще готовы закладывать на полис более одного миллиона рублей: такую сумму назвали 45% респондентов из компаний численностью 500–5000 сотрудников и 42% респондентов из компаний численностью более 5000 человек.

«Мы видим, что отношение бизнеса к киберстрахованию постепенно меняется. Компании все чаще обсуждают не только способы предотвращения атак, но и то, как управлять их финансовыми последствиями. При этом интерес к инструменту пока опережает понимание того, как он работает на практике: какие убытки покрывает полис, как оцениваются риски и на какую компенсацию можно рассчитывать при наступлении страхового случая. Это подтверждают и результаты нашего исследования, и дискуссии внутри профессионального сообщества «Кибердома». За последний год мы провели уже более четырех открытых и закрытых мероприятий, посвященных страхованию киберрисков, и видим устойчивый интерес бизнеса к этой теме. Наша задача — объединять экспертизу разных участников рынка и помогать формировать более понятные подходы к управлению киберрисками», — сказала Ольга Орденова, руководитель бизнес-клуба «Кибердома».

Исследование проведено проектом «Кибердом» во II квартале 2026 г. методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 120 представителей российского бизнеса, включая CISO, ИT-директоров, ИБ-специалистов и руководителей ИБ-вендоров.