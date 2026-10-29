«Сибирский Гурман» менее чем за месяц внедрила Avanpost SmartPAM

Компания «Сибирский Гурман», производитель замороженных продуктов, объявила о внедрении Avanpost SmartPAM, продукта для управления привилегрированным доступом. Внедрение PAM-системы обеспечило значительное повышение прозрачности управления доступами: все операции, выполняемые из-под привилегированных учётных записей, контролируются, сохраняются в едином журнале и доступны для аудита.

Главной причиной внедрения PAM-системы стал быстрый рост числа подрядчиков с доступом к критичным системам компании. Дополнительными факторами послужили требования ИБ-стратегии и регулятора, а также общий тренд на увеличение атак через привилегированные учетные записи.

В продолжение 2026 г. в организации идет масштабное развитие ИТ-инфрастктуры. С критичными информационными системами работают и сотрудники, и подрядчики; лицензии Avanpost SmartPAM распределены поровну. В соотвествии с принципом минимальных привилегий ИБ-команда «Сибирского Гурмана» настроила для ИТ-специалистов компании и внешних разработчиков сценарии доступа для конкретных задач. Все доступы для работы DevOps-инженеров, для операций с базами данных, сетевым оборудованием, облачными консолями, производственными системами были реализованы через прокси-серверы Avanpost SmartPAM. Настройка и запуск системы в полную эксплуатацию заняли у двух ИБ-инженеров компании менее 20 дней в рабочем режиме. Прежде чем предоставить доступ к информационным системам сторонним подрядчикам ИБ-команда разработала регламенты и инструкции по работе через PAM, включила обязательные требования по безопасной работе в договорные отношения с контрагентами.

ИБ-команда «Сибирского Гурмана» использует все разнообразие функциональных возможностей Avanpost SmartPAM: логирование и запись привилегированных сессий, построение гранулярного доступа, правила сигнатурного анализа. Дополнительно для доступа к защищаемым рерсурсам была реализована многофакторная аутентификация с использованием решения для управления аутентификацией Avanpost FAM. При выборе технического решения команда «Сибирского Гурмана» использует принципы нейтральности и мультивендорности. Решения от Avanpost были выбраны по итогам двух независимых сравнений, как наиболее соответствующие требованиям ИБ организации.

«ИБ-отделу нашей компании один год, при этом высокая ценность PAM-систем понятна сразу. Поэтому одна из первоочередных задач в рамках ИБ-стратегии заключалась в том, чтобы выбрать и начать работать с PAM-решением. Мы тестировали решения от разных вендоров. Остановились на Avanpost SmartPAM, потому что система предельно ясная, и легка в использовании. Мы также оценили привлекательность условий, отличный сервис и эффективную коммуникацию с командой поддержки от вендора», – отметил директор по цифровизации ГК «Сибирский Гурман» Юрий Петропавловский.

«Чем активнее организация привлекает технологических партнеров и подрячдиков, тем важнее управляемость рисков на уровне всей организации. Ответственость за устойчивость бизнеса и критичные ресурсы остается у компании, даже когда часть задач передана внешним командам. Поэтому внедрение PAM-системы – стратегическая инвестиция в безопасность развития технологической экосистемы», – сказал Сергей Померанцев, владелец продукта Avanpost SmartPAM.

В связи с дальнейшим развитием «Сибирский Гурман» планирует расширить объем привилегированных учетных записей и увеличить количество лицензий Avanpost SmartPAM минимум в 2 раза в 2027 г., подключить ее к системе мониторинга событий ИБ.