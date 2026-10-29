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В Тюменской области внедрили SkyDNS для защиты компьютеров органов власти

ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» внедрил российский облачный сервис превентивной кибербезопасности SkyDNS для защиты компьютеров органов государственной власти. Сервис дополнил действующие средства защиты. Он блокирует обращения к вредоносным ресурсам при обработке DNS-запросов, до установления соединения с ними. Об этом CNews сообщили представители SkyDNS.

Специалисты региона круглосуточно отслеживают угрозы и реагируют на инциденты. С начала 2026 г. они отразили более 14 млн атак на информационные системы правительства области, в том числе через электронную почту и на государственные веб-приложения.

SkyDNS блокирует запросы к доменам, связанным с фишингом, вредоносным ПО, ботнетами и управляющей инфраструктурой злоумышленников. Сервис также выявляет признаки DNS-туннелирования — скрытой передачи данных через DNS-запросы — и обращения к алгоритмически сгенерированным доменам (DGA), которые вредоносные программы используют для поиска командных серверов. Кроме того, он контролирует обращения к недавно зарегистрированным доменам.

Решение SkyDNS включено в Единый реестр российского программного обеспечения. Его внедрение соответствует курсу региона на технологическую независимость государственной ИТ-инфраструктуры.

«Мы используем несколько уровней защиты и стараемся блокировать угрозы как можно раньше. SkyDNS позволяет делать это при обращении к опасному домену, до установления соединения. Сервис встроен в нашу ИТ-инфраструктуру и дополняет действующие средства защиты. Это помогает поддерживать работу органов власти и предоставлять услуги жителям без перебоев», — сказал директор ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» Артур Усманов.

«Мы рады, что Центр информационных технологий Тюменской области включил SkyDNS в действующую систему защиты. Для нас особенно ценно, что наш сервис будет использоваться для защиты компьютеров государственных органов и поддержки стабильной работы региональной цифровой инфраструктуры. Спасибо команде Центра за доверие и совместную работу», — отметил Вячеслав Новоселов, генеральный директор SkyDNS.

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