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BI.Zone и Innostage объединят усилия для обеспечения кибербезопасности бизнеса

BI.Zone и Innostage объединят усилия для обеспечения кибербезопасности бизнеса. Партнерство направлено на развитие и продвижение решений BI.Zone: BI.Zone EDR для мониторинга и защиты конечных точек, BI.Zone Mail Security для многоуровневой защиты корпоративной электронной почты, BI.Zone SD-WAN для безопасной трансформации сетевой инфраструктуры и BI.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа на основе модели нулевого доверия (zero trust). Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Innostageроссийская ИТ-компания, системный интегратор и разработчик решений в сфере кибербезопасности. Компания работает на российском рынке информационной безопасности с 2019 г. и обеспечивает цифровую устойчивость бизнеса и государства в условиях повышенных требований к уровню ИБ.

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Роман Остапчук, заместитель коммерческого директора BI.Zone, сказал: «Сотрудничество с Innostage — важный шаг в развитии партнерского направления BI.Zone. Мы рассчитываем, что объединение компетенций команд поможет расширить присутствие наших решений на рынке и создать новые возможности для совместной работы с заказчиками».

Денис Толпейкин, директор по развитию бизнеса Innostage, отметил: «Заказчикам важно выстраивать защиту IT-инфраструктуры с учетом ее архитектуры и специфики бизнес-процессов. Партнерство с BI.Zone позволит нам расширить возможности реализации таких проектов — от защиты конечных устройств и корпоративной почты до безопасного сетевого доступа. Мы сможем подбирать решения под конкретные задачи организаций и сопровождать их внедрение с учетом требований к кибербезопасности».

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