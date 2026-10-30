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Bi.Zone запустила образовательную платформу с практическим обучением на реальных продуктах

Bi.Zone запустила платформу Bi.Zone Education для обучения работе с продуктами компании. Она позволяет специалистам получать практический опыт в безопасной среде, а также готовиться к внедрению и эксплуатации средств защиты. Это помогает снизить риски, связанные с недостатком практических навыков, и сформировать единые подходы к работе с решениями внутри команды. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Обучение построено вокруг задач, с которыми специалисты сталкиваются в реальных проектах. После изучения материалов и прохождения тестов участники курсов выполняют практические задания на собственных лабораторных стендах с полноценными версиями продуктов Bi.Zone. Стенды открываются в браузере и работают в изолированной среде, поэтому ошибки при настройке не затрагивают рабочую инфраструктуру.

Например, в курсе по Bi.Zone SD-WAN обучающиеся разворачивают контроллер и CPE, настраивают защищенные каналы, маршрутизацию и межсетевой экран. В программах по Bi.Zone EDR специалисты устанавливают агенты, настраивают политики защиты и разбирают возможные проблемы при установке и эксплуатации решения.

«Инженер по кибербезопасности учится руками. Можно прослушать 10 лекций про EDR и растеряться при первом же инциденте. Поэтому на наших курсах теория сразу переходит в работу на стенде: участник сам разворачивает и настраивает продукт, расследует атаку, ошибается и исправляет промахи. Лучше пройти через это в учебной среде, чем в реальной инфраструктуре», – сказал Петр Куценко, руководитель Bi.Zone Education.

Сейчас на платформе доступны более 25 программ по семи продуктам: Bi.Zone EDR, Bi.Zone PAM, Bi.Zone GRC, Bi.Zone Mail Security, Bi.Zone SD-WAN, Bi.Zone Secure DNS и Bi.Zone ZTNA. Курсы рассчитаны на разные профессиональные роли, включая инженеров внедрения и эксплуатации, архитекторов и аналитиков SOC. Для менеджеров по продажам предусмотрены программы с эмуляцией диалогов с заказчиком.

Каждый курс завершается экзаменом с тренером Bi.Zone, который проверяет полученные компетенции. Такой подход помогает специалистам быстрее осваивать продукты, а компаниям — заранее готовить команды к внедрению. Платформа также подходит партнерам Bi.Zone, которым необходимо подготовить инженеров к работе над проектами. В дальнейшем программы начнут проводить авторизованные учебные центры на основе материалов компании.

Bi.Zone Education объединяет текстовые и видеоуроки, тесты, лабораторные стенды с реальными продуктами в изолированной среде и проверку компетенций экспертами Bi.Zone. Платформа помогает специалистам, которые отвечают за внедрение и эксплуатацию средств защиты, получать практический опыт работы с продуктами.

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