Число атак с вредоносным ПО, эксплуатирующим уязвимости, в России выросло на 24% в 2026 году

Согласно данным «Лаборатории Касперского»*, общее количество киберинцидентов в российских организациях в I полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г. выросло на 54%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Рост числа атак с эксплойтами. В первой половине 2026 г. по сравнению с тем же периодом в 2025 г. заметно выросло число атак с помощью эксплойтов — вредоносных программ, использующих уязвимости в программном обеспечении (24%)**. При этом общее число уязвимостей в I полугодии 2026 г. выросло на 59% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 г., а критических — почти на 50%***. Кроме того, злоумышленники стали чаще использовать бэкдоры, позволяющие получить несанкционированный удаленный доступ (8%).

Другие актуальные угрозы. В I полугодии 2026 г. также наметился рост числа атак через протокол для организации удаленной работы (Remote Desktop Protocol, RDP) — на 3% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г. По-прежнему высокими темпами растет количество DDoS-атак**** (56%), когда злоумышленники перегружают веб-ресурс или сетевую инфраструктуру за счет огромного потока трафика.

Роль ИИ. Злоумышленники активно используют искусственный интеллект для масштабирования атак, автоматизации рутинных задач и создания убедительных схем на основе социальной инженерии. В то же время ИИ помогает организациям проактивно выявлять угрозы — в том числе, искать уязвимости, ускорять реагирование и повышать эффективность ИБ‑команд. Поэтому, чтобы противостоять киберугрозам, необходимо не только внедрять такие инструменты, но и делать это безопасно.

«Рост в категориях "эксплойты“ и "бэкдоры“ отражает сдвиг к быстрым взломам уязвимых сервисов и "тихому“ закреплению в сети для дальнейшего вымогательства и шпионажа. Это в том числе следствие роста количества уязвимостей нулевого дня и распространения технологий автоматизированного сканирования. Как только публикуется уязвимость или готовый эксплойт, злоумышленники тут же встраивают их в скрипты. Организации, которые не успели обновить ПО, рискуют столкнуться со взломом инфраструктуры. RDP-атаки были особенно распространены во время пандемии. Их возвращение в список значимых угроз связано с относительной простотой этого вектора первоначального доступа», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

* Статистика срабатывания Kaspersky Managed Detection and Response — решения по круглосуточному мониторингу, проактивному поиску и устранению киберугроз.

** По данным Kaspersky GReAT.

*** Статистика об эксплойтах и уязвимостях за второй квартал 2026 года из базы знаний «Лаборатории Касперского», в которую входят данные из базы CVE, а также из GitHub Advisory (GHSA) и российской базы BDU.

**** Статистика работы решения Kaspersky DDoS Protection.