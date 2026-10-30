Innostage и «Аладдин» договорились о совместном развитии продуктов безопасности

Компании Innostage и «Аладдин» подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий более тесную интеграцию продуктов. Речь идет, прежде всего, о связке решения для управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management (PAM) со средствами многофакторной аутентификации (МФА) «Аладдин». Кроме того, компании подписали меморандум о создании на базе Innostage Центра компетенций «Аладдин», который позволит заказчикам получать максимально глубокую экспертизу по продуктам вендора. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Цель интеграции Innostage PAM со средствами МФА «Аладдин» — усиление защиты доступа к критически важным информационным системам заказчиков, в том числе устаревшим, в которых нет встроенной поддержки МФА. Многофакторная аутентификация пользователя при входе в PAM позволит применять дополнительный фактор перед доступом к таким ресурсам. Совместное решение позволит заказчикам выполнять требования регуляторов по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) и существенно повысить общий уровень информационной безопасности.

Innostage PAM – решение для управления привилегированным доступом, поддерживающее такие функции, как автоматическое обнаружение привилегированных учётных записей, безопасная передача файлов, контроль широкого спектра ресурсов, включая веб-приложения. Оно позволяет клиентам реализовать практический подход к кибербезопасности, снизить риск внутренних угроз и сократить издержки на мониторинг доступа и восстановление после инцидентов.

К средствам МФА от компании «Аладдин» относятся аппаратные USB-токены и смарт-карты JaCarta, USB-токены с биометрической идентификацией, а также программные средства аутентификации. В сценариях на базе инфраструктуры открытых ключей (PKI) устройства JaCarta PKI обеспечивают строгую аутентификацию по цифровому сертификату с аппаратной защитой закрытого ключа. Это исключает риск использования ключа злоумышленником и защищает от несанкционированного доступа. Соответствие требованиям регуляторов делает их особенно востребованными в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры. Мобильное приложение Aladdin 2FA позволяет применять усиленную аутентификацию, используя смартфон как второй фактор. Аппаратные и мобильные средства позволяют выбирать способ аутентификации с учетом рисков несанкционированного доступа, особенностей эксплуатации ИС и требований регуляторов.

Второе важное соглашение между компаниями — создание на базе Innostage Центра компетенций «Аладдин». Данный статус предполагает обучение и сертификацию специалистов Innostage по продуктам «Аладдин», создание демонстрационного стенда и лаборатории на базе решений вендора, а также консолидацию усилий компаний для совместного продвижения решений в области PKI и аутентификации на рынки Татарстана, России и дружественных стран.

«Привилегированные учетные записи остаются приоритетной мишенью для злоумышленников: компрометация аккаунтов системных администраторов и других пользователей, обладающих расширенными правами, открывает доступ к критически важным ресурсам: сетевому оборудованию, настройкам приложений, системам защиты. Чтобы комплексно решить эту задачу, программное решение класса PAM должно быть подкреплено надежными аппаратными средствами аутентификации. Сотрудничество с "Аладдин" позволит нам отточить совместимость наших продуктов и предоставлять клиентам готовые решения», – сказал Денис Толпейкин, директор по развитию бизнеса Innostage.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши средства МФА имели возможность встраиваться в самые разные ИТ-инфраструктуры и поддерживать как можно больше сценариев применения. Например, они могут интегрироваться с инфраструктурой открытых ключей PKI, СКУД, различными ИБ-системами (антивирусами, IDS/IPS, SIEM). Сотрудничество с Innostage для нас – важный шаг. Мы видим, что востребованность систем класса PAM постоянно растет, и готовы развивать наши продукты в связке, чтобы заказчик получил единое, оптимальное по функциональности и удобству решение», – сказал Сергей Шалимов, руководитель центра внедрения и пресейла, «Аладдин».