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МТС: в Псковской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в 6 раз

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные и мошеннические звонки жителям Псковской области с января по сентябрь 2026 г. За год число многоступенчатых схем обмана в регионе выросло в шесть раз. Примерно 20% выявленных мошеннических сценариев в регионе приходится на схемы, в которых злоумышленники звонят потенциальной жертве несколько раз.

Общее количество нежелательных звонков в Псковской области снизилось примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию звонков, чтобы постепенно вызвать доверие у потенциальной жертвы и получить доступ к персональным данным. С января по сентябрь решение на базе искусственного интеллекта МТС заблокировало в регионе более 12 млн нежелательных вызовов.

По данным аналитиков, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, звонили под видом рекламы и опросов, а также коллекторов. Средняя продолжительность мошеннического звонка в 2026 г. составила 4,5 секунды. До одного абонента в регионе пытались дозвониться почти 15 тыс. раз – все эти вызовы были выявлены и заблокированы «Защитником».

«Главное правило при подозрительном звонке – не бояться сразу его прервать. Если собеседник просит назвать код из SMS данные карты, пароль или совершить какое-то действие прямо сейчас, лучше положить трубку и самостоятельно проверить информацию через официальный канал организации. “Защитник” МТС помогает сделать этот первый фильтр ещё надёжнее: сервис блокирует нежелательные вызовы и может предупредить о признаках мошенничества уже во время разговора. В ситуации, когда злоумышленники постоянно меняют легенды и способы давления, сочетание технологий и простых правил цифровой безопасности остаётся самым понятным способом снизить риски», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

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