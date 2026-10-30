Positive Technologies защищает Faberlic с финансовой гарантией результата

Faberlic выбрала облачное решение PT X от Positive Technologies для повышения уровня защиты от кибератак. Решающими факторами стали возможность построить защиту «под ключ» без покупки набора ИБ-решений и построения команды специалистов, а также проверка уровня защищенности на кибериспытаниях. Positive Technologies гарантирует защиту и, в случае взлома (доказанной в рамках кибериспытаний возможности взлома) компании, заплатит исследователям. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Faberlic — российская научно-производственная компания, производитель косметики, бытовой химии, товаров для дома и здоровья, аксессуаров и товаров других категорий. Компания имеет гибридную ИТ-инфраструктуру: часть ресурсов находится в облаках, а часть — в собственных центрах обработки данных (ЦОД).

Подрядчиком по построению кибербезопасности для Faberlic выступает компания «Эксперт ИТ». Перед командой стояла задача выстроить надежную систему киберзащиты и наладить работу SOC. До этого специалисты использовали отдельные средства защиты, такие как WAF, NGFW, системы противодействия DDoS- и бот-атакам. Но для результативного решения задач требовался продукт, который обеспечивает полный цикл защиты бизнеса и вместе с тем не требует дополнительного штата экспертов.

Команда «Эксперт ИТ» провела пилотное тестирование и сравнила около пяти предложений от ведущих вендоров. Использовались автоматизированные пентесты и дискретные таблицы по ключевым параметрам: скорость и качество реагирования, широта обнаружения угроз и качество рекомендаций. PT X показал лучшие результаты благодаря возможности контролировать защиту 24/7, а также экспертизе центра безопасности PT ESC (PT Expert Security Center). В частности, команда PT X с первых дней давала подробную обратную связь по каждому инциденту и предлагала конкретные шаги по усилению защиты. Для клиента это было особенно важно, поскольку позволяло не отвлекать специалистов на рутинный мониторинг, высвободив их время для решения более приоритетных задач.

Внедрение PT X заняло менее месяца — это стало возможным благодаря тому, что продукт не требует перестройки инфраструктуры или выстраивания новых ИБ-процедур. Так, PT X при помощи ИИ-технологий в режиме 24/7 выполняет автоматизированный мониторинг многосоставной инфраструктуры и пресекает кибератаки на самых ранних стадиях. Таким образом, первые результаты работы решения «Эксперт ИТ» и конкретно Faberlic получили сразу после запуска: продукт помог команде ИБ выявить и оперативно устранить незначительные внутренние нарушения безопасности. Например, PT X зафиксировал внутри корпоративной инфраструктуры подозрительный объект, пытавшийся связаться с внешним командным центром — в результате соединение было заблокировано, а вредоносное ПО ликвидировано. С помощью сетевого сенсора продукта PT NAD удалось детально проанализировать произошедшее и принять меры, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Positive Technologies дала советы «Эксперт ИТ» и Faberlic как финальному клиенту по усилению защиты и построению киберминимума для выхода на кибериспытания. Киберминимум включает в себя покрытие ИТ-активов мониторингом и антивирусным ПО, отсутствие или компенсацию критических уязвимостей и мисконфигураций, строгие правила аутентификации пользователей при доступе через интернет, своевременное реагирование на выявленные кибератаки. Полный перечень требований киберминимума прописан в договоре, который подписывают клиент и Positive Technologies.

В рамках работ были обнаружены несогласованные ИТ-активы в серой зоне, компромиссные уязвимости внутреннего софта, пересмотрена критичность рисков, внедрена двухфакторная аутентификация. После внедрения продукта время обнаружения инцидента снизилось на 65%, а время расследования — на 30%. Кроме того, взаимодействие с экспертами PT X помогло заказчику увидеть процесс защиты со стороны и развить собственные компетенции. Отдельным драйвером стала подготовка к кибериспытаниям на платформе Standoff Bug Bounty, которые стали для ИБ-команды компании естественным завершением цикла внедрения систем безопасности.

«Я изначально планировал выход на кибериспытания как итог пятилетней работы по выстраиванию систем безопасности. Только проверка в максимально реалистичных условиях покажет не просто абстрактные метрики, а измеримый и независимый результат, который будет понятен не только ИБ-специалистам, но и руководителям бизнеса. Для нас это еще и отличная возможность получить второе мнение, услышать честную оценку плюсов и минусов. С внедрением PT X у нас появилось чувство комьюнити, а в лице Positive Technologies мы нашли надежного партнера, который не просто отвечает на запросы, а становится частью команды», — отметил Валерий Капленко, генеральный директор «Эксперт ИТ».

«Формальные аудиты и чек-листы дают лишь срез на конкретный момент, а уже на следующей неделе могут появиться новые уязвимости и слабые места, — сказал Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies. — Кибериспытания — это непрерывная оценка защищенности, где независимые белые хакеры в режиме 24/7 пытаются реализовать недопустимые события. Компания получает возможность использовать знания большого комьюнити исследователей и платит только за результат: вознаграждение выплачивается лишь тогда, когда показана цепочка атаки до реализации недопустимого события. Участие в кибериспытаниях — это определенный уровень зрелости, когда компания уверена в своей безопасности и публично заявляет: «Атакуйте нас!».

Faberlic при поддержке «Эксперт ИТ» прошла первый этап кибериспытаний на приватной программе Standoff Bug Bounty. Команда PT X подводит итоги и вскоре поделится результатами.