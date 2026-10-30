Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

«СКБ Контур» и КФУ договорились о сотрудничестве при модернизации цифровой инфраструктуры

Компания «СКБ Контур» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Подписи под соглашением поставили руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур» Максим Пырьев и проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

Стороны намерены сотрудничать в части противодействия киберугрозам, изучать и тестировать новые решения в этой области. Отдельные направления — обмен опытом, технологической и методологической информацией, взаимодействие при реализации цифровых проектов и модернизации процессов с использованием технологий и программных продуктов сторон.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур»: «Для «Контура» важно развивать сотрудничество с образовательными учреждениями и поддерживать подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. Взаимодействие бизнеса и университетов помогает учитывать потребности отрасли в обучении и обмениваться практическим опытом. Уверен, что соглашение с КФУ станет основой для долгосрочной совместной работы в сфере цифровых технологий».

Соглашение также предусматривает разработку инструментов мониторинга, сбора и анализа данных для выявления потребностей в отечественных цифровых продуктах.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ: «Для Казанского федерального университета это соглашение открывает новые горизонты в развитии наших информационных систем. Сотрудничество с «СКБ Контур» позволит значительно ускорить внедрение современных цифровых решений, что, в свою очередь, повысит эффективность нашей образовательной и научной деятельности. Мы видим в этом партнерстве залог нашего уверенного движения вперед, основанного на взаимном доверии и общих целях».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

Вадим Юн, «Крайон»: Разработка своих продуктов — естественное развитие для компании с консалтинговой ДНК

Популярные в России автомобили Li Auto взломаны хакерами и превращены в «кирпичи». Теперь они даже не заводятся, а мошенники требуют огромный выкуп

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще