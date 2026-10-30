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Спамеры позвонили жителю Якутии почти 20 тыс. раз

МТС проанализировала нежелательные звонки в Республике Саха (Якутия) с января по сентябрь 2026 г. Эксперты сервиса «МТС Защитник» выяснили, что одному из жителей республики за этот период поступило более 19,5 тыс. звонков от мошенников и спамеров. Всего с начала 2026 г. в регионе было заблокировано почти 21 млн таких вызовов, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отдельно аналитики МТС изучили долю особо опасных многоступенчатых схем. В таких сценариях злоумышленники звонят жертве несколько раз с разных номеров, чтобы вызвать чувство большего доверия и заставить человека поднять трубку. В Якутии доля таких многоступенчатых схем составила 66% от общего числа нежелательных вызовов в регионе, что в 3,5 раза больше, чем средний федеральный показатель (18%).

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Традиционно в лидерах по количеству звонков оказались финансовые и околофинансовые темы. В топ-5 самых частых категорий нежелательных вызовов у жителей Республики Якутия входят «Банки и финансы», «Реклама и опросы», «Коллекторы», «Звонок по задолженности» и «Товары и услуги».

«В Якутии зафиксирован повышенный уровень многоступенчатых мошеннических атак: доля сложных сценариев превышает среднестатистические данные по России. Мошенники действуют хитро: ведут долгие поэтапные разговоры и специально выводят на эмоции. Главный совет – никогда не спешите. Ни в коем случае не называйте секретные коды, пароли или реквизиты карт. Если сомневаетесь, просто сбросьте вызов и сами наберите нужную компанию по номеру с официального сайта. А чтобы такие звонки вообще до вас не доходили, подключите у своего оператора услугу блокировки спама», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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