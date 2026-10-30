Центр практического обучения команд Positive Education получил лицензию на образовательную деятельность

Центр практического обучения команд Positive Technologies получил государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Она распространяется на программы дополнительного профессионального образования и дает право выдавать документы установленного образца по результатам обучения. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Лицензия позволяет расширить участие в образовательных проектах крупных компаний и государственных учреждений, для которых наличие такого документа является одним из требований при выборе поставщика образовательных услуг. Для частных слушателей обучение также станет доступнее: при самостоятельной оплате программ они смогут оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть расходов в соответствии с действующим законодательством.

Получение лицензии стало закономерным этапом развития образовательного направления Positive Technologies. Центр разрабатывает программы на разные категории слушателей. ИБ- и ИТ-специалисты осваивают защиту инфраструктуры, безопасную разработку, поиск уязвимостей и реагирование на кибератаки. Для топ-менеджеров предусмотрено обучение управлению киберрисками и принятию решений в условиях киберугроз, а для сотрудников без технической подготовки – программы по цифровой грамотности и безопасной работе с корпоративными данными. Центр практического обучения также проводит комплексные программы для компаний, охватывая все уровни – от рядовых сотрудников до руководства.

Обучение строится на экспертизе действующих специалистов Positive Technologies и практических задачах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Программы включают разбор реальных сценариев кибератак, работу с инструментами защиты и отработку навыков на виртуальных стендах.

«Получение образовательной лицензии подтверждает, что наши программы и подходы к организации обучения соответствуют установленным государством требованиям. Для нас это важный этап развития методологической экспертизы, которую мы последовательно формировали, опираясь на опыт специалистов Positive Technologies. При этом наш главный приоритет остается прежним – давать слушателям знания и навыки, которые они отрабатывают на практике во время обучения и которые можно сразу применять в работе. Мы оцениваем качество обучения прежде всего по его практическому результату», – отметила Анастасия Федорова, заместитель директора центра практического обучения Positive Education, Positive Technologies.

Центр практического обучения команд продолжит развивать образовательные программы для корпоративных клиентов, помогая решать задачи повышения киберустойчивости через развитие сотрудников на всех уровнях.