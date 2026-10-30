VolgaBlob: российский рынок AI Security и AI Observability начнет расти с 2027 года и устойчиво сформируется к 2028 году

В компании VolgaBlob, разработчике платформы Smart Monitor, оценили зрелость рынка защиты корпоративного ИИ. По оценкам экспертов, несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта в корпоративном секторе, устойчивый спрос на специализированные решения для защиты и наблюдаемости интеллектуальных технологий стоит ожидать к 2028 г. Об этом CNews сообщил представитель VolgaBlob.

Российские компании продолжают активно внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы, но динамика спроса на инструменты его мониторинга и защиты пока отстает от темпов распространения самих технологий. Бизнес сосредоточен прежде всего на повышении эффективности за счет ИИ и поиске новых сценариев его применения, в то время как вопросы информационной безопасности часто отодвигает на второй план.

Тем не менее, спрос на инструменты AI Security постепенно формируется. Еще в прошлом году такие запросы носили единичный характер, а в 2026 г. их количество среди клиентов VolgaBlob выросло в несколько раз. Это можно объяснить тем, что в результате масштабного внедрения корпоративных LLM, генераторов кода и автономных агентов компании начали все чаще сталкиваться с реальными рисками утечек данных, неконтролируемого использования моделей и «теневого ИИ». Спрос формируется и за счет превентивного подхода: ИБ-специалисты понимают возможные последствия бесконтрольного использования ИИ и стремятся обеспечить мониторинг и защиту таких систем еще до возникновения инцидентов.

Кроме того, рынок начинает проявлять интерес к AI Observability (наблюдаемости ИИ). Корпоративные ИИ-ассистенты, инструменты генерации программного кода, автономные агенты и локально развернутые языковые модели создают дополнительные точки взаимодействия с внутренней инфраструктурой и корпоративными данными. При этом ИТ-команды и ИБ-службы не всегда располагают полной и достоверной информацией о том, какие ИИ-инструменты используют сотрудники, к каким данным они обращаются и как это влияет на инфраструктуру. Для ИТ-команд наблюдаемость ИИ важна с точки зрения контроля производительности и стабильности сервисов, оценки нагрузки на инфраструктуру и оперативного выявления причин сбоев.

Недостаточная наблюдаемость сегодня становится одной из ключевых проблем безопасности корпоративного ИИ. Даже при контроле внутренней модели остаются сторонние сервисы и личные аккаунты. Именно поэтому в VolgaBlob считают обеспечение AI Observability обязательным первым этапом построения эффективной защиты ИИ-контура.

«Компании начинают понимать, что для выстраивания системной защиты им нужна полная картина использования искусственного интеллекта внутри организации. Сначала бизнесу необходимо понять, какие именно инструменты используются, какие данные обрабатываются и какие риски возникают. Мы ожидаем, что уже в 2027 г. интерес к AI Observability и AI Security будет заметно расти», – сказал Тимофей Мельников, руководитель отдела разработки контентных модулей VolgaBlob.

Одним из главных вызовов 2027 г. также станет адаптация платформ мониторинга к новым типам данных – пользовательским промптам, логам LLM-прокси, действиям ИИ-агентов и метрикам GPU. Это потребует от поставщиков решений большей гибкости архитектуры и возможности оперативно подключать новые источники без масштабной доработки программного обеспечения. В долгосрочной перспективе мониторинг и защита ИИ станут частью комплексной наблюдаемости корпоративной инфраструктуры.